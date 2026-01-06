Próximo viernes inicia registro de líneas telefónicas

CIUDAD DE MÉXICO.- En diciembre de 2025, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó nuevos lineamientos para la identificación de las líneas telefónicas móviles, mismas que este año deberán ser vinculadas a una persona física o moral.

La medida busca eliminar el anonimato que permite usar este servicio de comunicación para actividades delictivas como estafas o robos. Por lo que aplicará en el territorio nacional y habrá una fecha concreta para el registro.

Es importante mencionar que todas las líneas telefónicas que no sean asociadas, dejarán de servir. Por eso, hoy te decimos cuándo comienza el trámite.

¿Qué día inicia el registro?

El próximo 9 de enero comienza el registro de las líneas telefónicas móviles en México. De acuerdo con la CRT, la identidad de los titulares será resguardada por los operadores telefónicos, en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

En caso de que no se realice el registro, la línea telefónica será dada de baja y únicamente se le permitirá la realización de llamadas de emergencia.

Cada proveedor de servicio telefónico emitirá los pasos para hacer el procedimiento de manera física o virtual. Por ejemplo, Telcel ofrece la posibilidad de acudir a sus Centros de Atención a Clientes para la modalidad presencial o contactar a un Asesor marcando al *111 para Planes de renta y *264 para líneas Amigo vía remota.

AT&T enviará un link verificado por SMS y con 3 intentos para asociar la línea telefónica de sus usuarios. En caso de presentar dificultades, en su sitio web habrá un apartado para volver a intentar el proceso.