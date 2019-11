Proyectan pista sin hielo en el Zócalo; será de acrílico

El Gobierno de la Ciudad de México instalará una pista de hielo ecológica a partir de diciembre en el Zócalo capitalino para ahorrar en electricidad debido que en años anteriores su gasto era excesivo.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, detalló que la pista parecerá estar hecha de hielo, pero en realidad será de acrílico, sin embargo, podrán usarse los patines de hielo con normalidad.

Explicó que esta pista de hielo ecológica podrá ser trasladada a diversas alcaldías ya que detalló que la tecnología tiene una característica esencial es que no utiliza electricidad: "Es algo distinto en la Ciudad, pero les gustará mucho.

"Es mucho menor el gasto para la Ciudad no solo en términos para su renta, sino también de electricidad que se consume y las emisiones que se generan. Lo he dicho, el medio ambiente tiene que ser parte de nuestro proyecto".

Abundó que parte de las actividades de las festividades decembrinas es que habrá un coro de niños y niñas y la iluminación con focos led en diversos puntos de la capital del país.