Proyecto del plan B electoral de Laynez no va al fondo: AMLO

A unas horas de que se discuta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek que busca invalidar la segunda parte del "plan B" electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que es una invasión, una intromisión y que buscan "corregir la plana" al Poder Legislativo.

El mandatario federal aseguró que el Máximo Tribunal "convertido en el supremo poder conservador" en defensa de la minoría conservadora están argumentando que la ley no se discutió en el Congreso, pero que, aseguró, sí se discutió, pero que el bloque conservador no quiso "ni siquiera participar en nada".

"Me estaban diciendo que el proyecto que van a presentar ni siquiera va al fondo, se queda en la forma y además considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo, le van a corregir la plana al Poder Legislativo, ya convertido en supremo poder conservador en defensa de la minoría conservadora.

"Están argumentando que la ley no se discutió en el Congreso, no se discutió lo suficiente cuando sí se discutió y el bloque conservador en el congreso no quiso ni siquiera participar en nada, por eso van a anular la ley electoral".

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo aseguró que este caso es de forma, pero "en la forma hay fondo" cuando se trata de la intromisión de un poder en asuntos que competen a otro.

"Entonces pues todas las leyes que se aprueben si se impugna porque no se discutieron bien, aunque exista un reglamento en el Congreso y se apegue ese reglamento los del supremo poder conservador anulan las leyes".

Señaló que por estos motivos es que enviará una iniciativa de reforma para que el pueblo elija a los integrantes del Poder Judicial, como elige al Presidente, a los diputado y senadores.

"Que sea el pueblo el que los elija, que no representen a una élite, y eso se puede. Yo voy a presentar una iniciativa de reforma para que el pueblo elija, como era en época de la República Restaurada, ministros con mucha integridad, con muchos principios, muy representantes de los intereses del pueblo. Eran los que conformaban el poder judicial, no empleados de grupos de intereses creados, el pueblo sabe más si son mayores de edad y son muy conscientes", agregó.