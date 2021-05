PT en San Lázaro va por juicio político contra Miguel Mancera

El Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados corrigió y ya no presentará solicitud de juicio de procedencia para desaforar al senador, Miguel Ángel Mancera Espinosa, como lo había anunciado, sino que pedirá juicio político.

Y es que el único facultado para pedir el retiro de la inmunidad procesal contra un legislador, son las Fiscalías.

Al presentar este miércoles una denuncia de hechos ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México contra el exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el exdirector del Metro, Jorge Gaviño, a quienes responsabiliza por el colapso en la Línea 12, el vicecoordinador del PT, Benjamín Robles, anunció que este jueves presentaría la solicitud para retirar el fuero a Mancera Espinosa.

No obstante, el equipo de comunicación de la bancada del PT informó este jueves que no ocurriría, ya que ajustarían el oficio que prepararon por lo que la presentación se hará hasta el próximo miércoles.

Después, el personal del PT aclaró que será juicio político y no un juicio de procedencia, como lo había anunciado el diputado, Benjamín Robles.