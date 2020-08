"PT ofrece 5 mdp para 'sumarse' diputados", acusa el PES

El coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social (PES), Jorge Arturo Argüelles Victorero, reveló que su homólogo del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, está "comprando" legisladores para rebasar al PRI y presidir la Cámara de Diputados en el tercer año de la 64 Legislatura, y aseguró que están ofreciendo hasta 5 millones de pesos y candidaturas a cambio de cambiarse a esa bancada.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jorge Argüelles dijo que el PT busca presidir la Cámara de Diputados por ambiciones políticas, de poder y hasta económica, y lo hacen dañando y "desvalijando" a su fracción; dijo que Reginaldo Sandoval está encabezando una andanada corrupta para comprar legisladores de manera vulgar, corriente y con el tacto político de un elefante.

"Ellos buscan hacerse de la Mesa [Directiva] por ambición política, de poder y hasta económica, el PT no está obedeciendo el mandato expresado en las urnas y lo que están haciendo es un fraude al pueblo, y lo están haciendo dañando a mi grupo parlamentario, están intentando desvalijar a mi fracción de manera poco correcta.

"Reginaldo Sandoval ha encabezado una andanada corrupta para comprar diputados y para ofrecerles posiciones y candidaturas que no les va a poder cumplir, están engañando a los diputados para sumarse a su grupo parlamentario, pero lo están haciendo de manera muy vulgar, muy corriente, con el tacto político de un elefante", aseguró el legislador de Encuentro Social.

"Hay un diputado con el que yo tengo mucha cercanía, porque me cae muy bien, y no voy a decir su nombre, le dije: '¡Oye, cómo que te fuiste al PT, no manches!', y me dice: 'Amigo, tengo mucha necesidad, me ofrecieron 5 millones', esa fue su respuesta, imagínate cuánto estarán esperando, qué tan jugoso será el botín que andan ofreciendo todo con tal de llegar a la Mesa.

"No podemos tener representaciones que sean corruptas y llenas del cáncer que por años ha lastimado a nuestro país", agregó.

Visiblemente molesto, Jorge Argüelles informó que ya le dijo en su cara a Reginaldo Sandoval que si le vuelve a robar un diputado más, es capaz de transferirle 15 diputados al PRI para que no alcancen su meta.

"No lo voy a permitir, y ya le dije clarito a Reginaldo [Sandoval]: que me robe un diputado más y le transfiero 15 al PRI para que le quede más lejos la meta, para que le sea más difícil lograr su objetivo, y con esto no estoy favoreciendo a nadie, estoy defendiendo al Presidente de la República de que a futuro sea extorsionado por estos vividores", aseguró.

Jorge Argüelles dijo que no pueden estar a favor de hacer las cosas de manera ilegal, "nosotros recorrimos el país en alianza con Andrés Manuel López Obrador para ofrecer un cambio de régimen y hacer las cosas diferentes y bien, y por eso no podemos estar de acuerdo con lo que el PT pretende", explicó.

Dijo que no tiene miedo de defender a su grupo parlamentario, a su partido y a los diputados, "ya en algún momento, en 2018, como no estaba de acuerdo con mi candidatura y en muchas cosas, con el mismo PT y sus candidatos que estaban en mi estado tuve un encontronazo fuerte y por ahí hasta me mandaron disparar; no tengo miedo".

Reveló que también se enteró de que a la diputada María Rosete, quien recientemente se fue al PT, le ofrecieron ser candidata en 2021 a la alcaldía Cuauhtémoc.

"Creo que solo a mi esposa y a mí no han tratado de comprarnos, porque no les aceptaríamos nada, pero han tratado de comprar a todos, el otros día me enteré que a la diputada [María] Rosete, imagínense la barbaridad, le ofrecieron ser candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, eso es una barbaridad, eso no se lo pueden dar ellos, eso es algo que no depende de ellos, y hay gente que a lo mejor en un afán de supervivencia política cae en los engaños, sobre todo de Reginaldo Sandoval, él es el artífice de todo eso, en su persona cae la responsabilidad de esta andanada corrupta", describió.

Agregó que no ha platicado con el coordinador del grupo mayoritario, Mario Delgado, pues él no tiene la solución de esto. Con quien sí ha tenido diálogo es con el vicecoordinador petista, Gerardo Fernández Noroña, pero lamentablemente él no es el líder de la bancada.