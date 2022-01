PT propone que se investigue a medios exhibidos en la "mañanera"

La bancada del Partido del Trabajo en la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados presentará un punto de acuerdo para exhortar a Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, a investigar a diversos periódicos que han difundido noticias que han sido descalificadas en las conferencias mañaneras.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó el punto de acuerdo de la diputada federal del PT, Ana Laura Bernal Camarena, que hace alusión a una nota difundida por diversos diarios el pasado 28 de noviembre respecto al "Código de Vestimenta y Convivencia en la Oficina", publicado por el periódico Reforma y otros periódicos de la misma índole, en donde expuso la prohibición de que los trabajadores no podían tener tatuajes a la vista, esto porque faltaban el respeto a la figura presidencial.

Al respecto, la legisladora expuso que "es completamente falso y se exhorta a dichos periódicos a ser coherentes y tener credibilidad con la información que publiquen para no confundir y crear malos entendidos en la sociedad mexicana".

Dentro de sus argumentos, expuso que el trabajo profesional del periodista es garantizar el derecho de la sociedad a obtener la mayor medida y calidad de información; la investigación de la verdad y de darla a conocer es uno de los fundamentos del periodismo.

"El periodismo se establece mediante un compromiso con la sociedad y en especial con el principal destinatario de la información que es la ciudadanía. Las personas ofrecen su credibilidad y confianza hacia el trabajo del periodista, por ende hay un peso muy específico en el trabajo de los periodistas con el pueblo mexicano", indicó la legisladora.

Asimismo, hace alusión a diversos documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; y los artículos 6º y 7º de la Constitución.

"Si bien sabemos que debemos respetar el derecho a la libre expresión tal y como se mencionó anteriormente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la Convención Americana sobre los Derechos humanos y con los artículos constitucionales, se le tiene que dar prioridad a la veracidad de la información divulgada por los diferentes periódicos nacionales para no afectar a las personas, terceras personas o entidades sin sustento alguno", agregó Bernal, quien pidió que se investigue a diversos periódicos desde la Presidencia de la República.

"Mencionado lo anterior, quiero hacerle saber a esta Cámara de Diputados sobre una situación controversial la difusión de la nota periodística del 'Código de Vestimenta y Convivencia en la Oficina' en donde también dicho código de vestimenta prohíbe a los trabajadores hablar mal del Presidente de la República, difundida por el periódico Reforma y otros periódicos", explicó.