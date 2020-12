PT sale de alianza con Morena en Veracruz para diputaciones federales

El Partido del Trabajo (PT) en Veracruz anunció su decisión de no ir en alianza con Morena y con el PVEM para las elecciones de diputados federales del año entrante.

El comisionado estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar denunció que no fueron contemplados para encabezar candidaturas de diputaciones federales.

"La Dirección Estatal porque no fue tomada en cuenta para alguna diputación federal, votó de manera unánime para que vayamos solos en esta elección; siempre que vamos solos nos va mejor".

Señaló que el PT estaba interesado en postular candidatos, sobre todo porque actualmente no tiene diputados federales ya que en la pasada elección todos los escaños que ganaron fueron entregados a Morena.

Sin embargo, aclaró que no significa que la alianza nacional se detenga ni que haya un rompimiento con Morena en Veracruz.

"Son nuestros amigos, pero por intereses generales o particulares, están en Morena. En otros estados al PT le tocaron muchas candidaturas federales, pero la Dirección Estatal se sintió porque ni para muestra nos dejaron una candidatura".

Dijo que con esta decisión el Partido del Trabajo podrá ver cómo están sus cuadros, ya que están recién estructurados, cuentan con más de 110 direcciones municipales, así como el comité recién estructurados.

El petista confía en la fortaleza del PT en Nanchital, Jáltipan, Texistepec, Sayula, Isla, Ángel R. Cabada, Cosamaloapan, Lerdo de Tejada, Tlacojalpan, Otatitlán, Carlos A. Carrillo.

Asimismo, Zongolica, Jilotepec, Misantla, Alto Lucero, Actopan, Teocelo, Xico, Cosautlán, Huatusco, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, entre otros.