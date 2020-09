PT, sin respaldo de Morena en plan para eliminar Afore

Sin el apoyo de Morena, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro presentó su iniciativa para expedir la Ley de Pensiones, con la que pretende desaparecer a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

Esta propuesta plantea que sea el Estado mexicano, a través del IMSS y el ISSSTE, el que absorba y administre los 4 billones 415 mil millones de pesos que se tienen en 67.3 millones de cuentas de ahorro de los trabajadores, además de que estos recursos no se podrán invertir en valores extranjeros. La iniciativa generó un choque al interior de la alianza legislativa de la Cuarta Transformación en San Lázaro.

El coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, se pronunció a favor de la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conjunto con el sector empresarial, y mencionó que la propuesta petista no es la salida y que generaría una gran presión a las finanzas públicas.

Su homólogo petista, Reginaldo Sandoval, dijo que se mantendrán firmes en defender al pueblo y que no van a avalar nada que perjudique a los mexicanos. Recordó que ya votaron en contra de la iniciativa presidencial que permitía que 100% de los ahorros de los trabajadores fuera invertido.

"Nacionalizar las Afore es trasladar el costo de las pensiones, 100% de ese costo, al sector público, lo cual generaría una presión muy importante sobre las finanzas públicas (...).

"No creo que sea la salida en este momento (...) Tenemos que seguirle buscando y que el sector productivo contribuya a un sistema de pensiones más justo en nuestro país", opinó Delgado.

Esta es la segunda iniciativa de gran calado que el PT presenta sin el consenso de Morena, después del choque entre ambas bancadas por la disputa por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que quedó en manos de la diputada del PRI, Dulce María Sauri.

La primera reforma fue su propuesta para crear la Ley General de Educación Superior, en la que exige la salida de Esteban Moctezuma Barragán de la SEP.

El PT retomó este martes la iniciativa ciudadana de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, A.C., y la presentó en la Gaceta Parlamentaria.

En ella, proponen la abrogación del llamado Régimen de Capitalización Individual, es decir, la supresión de Afore y Siefore, incluido PensionIssste, y la restitución del Régimen Solidario de Reparto, que consagraba en las leyes del IMSS y del ISSSTE de 1973 y 1983, respectivamente, las cuales fueron anuladas por un neoliberalismo que impulsa una nueva etapa de acumulación del sistema capitalista.

"Esta iniciativa ciudadana permitirá que las pensiones de los trabajadores sean dignas; de esta manera, los derechos de los trabajadores dejarán de tener el valor de mercancía utilizada para el beneficio empresarial. La Consar, y en general el gobierno federal, han golpeado permanentemente a los trabajadores por falta de preparación e información. Los ciudadanos están convencidos que las Afore deben desaparecer", describen los petistas.

La ley consta de 10 artículos, junto con sus normas transitorias y explica que la arbitrariedad que caracteriza a las acciones de las Afore, bajo la complicidad gubernamental, es el cobro de comisiones a las cuentas inactivas, lo que es inaceptable, ya que el trabajador no está generando ingresos.

Las Afore y PensionIssste transferirán en especie al IMSS o al ISSSTE, según corresponda, los recursos de ahorro para el retiro de capitalización individual, así como las cuentas inactivas. Dichos activos pasarán a integrar el Fondo Solidario de Reparto de cada uno de los Institutos. Estos recursos se aplicarán de manera exclusiva para cubrir las pensiones de los trabajadores y sus beneficiarios, define el artículo tercero de esta ley.

En conferencia de prensa, Sandoval dijo que buscan que se incrementen las aportaciones de los patrones, trabajadores y del gobierno, pues con esta propuesta se soluciona de fondo el problema de despojo que generó el capitalismo con el modelo neoliberal, porque "no puede ser que mediante la ley, el ahorro de toda tu vida lo disfrute un tercero".

Recordó que el PT, a pesar de que era una iniciativa del Presidente, votó en contra de la reforma para que 100% de los fondos de las Afore se pudiera invertir, incluso a nivel internacional, y que permitía que la Afore que otorgara mejores rendimientos cobrara hasta doble comisión.

"Nosotros estamos firmes y puestos para defender al pueblo y no vamos a apoyar nada que [lo] perjudique", dijo.

El PT también afirmó que las Afore, a través de bancos extranjeros, se roban los ahorros de los trabajadores, pues proponen un régimen solidario que le daba 70% de su salario como pensión a los empleados, frente a 20% que dan las Afore.

Recordó que actualmente hay una parte de su fondo que obligadamente se tiene que litigar y anunció que busca que las pensiones se paguen en salarios mínimos y no en UMAS.

Sandoval dijo que la iniciativa que será turnada a las comisiones del Trabajo y Seguridad Social, con opinión de Presupuesto.