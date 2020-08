PT y PRI mueven fichas por silla en San Lázaro

En la lucha por presidir la Cámara de Diputados, PT y PRI mueven sus fichas para agrandar su fracción parlamentaria.

El PT sumó a su bancada a cuatro legisladores, con lo que desbancó al PRI como la tercera fuerza política en San Lázaro y perfiló a Gerardo Fernández Noroña para estar al frente de la Mesa Directiva a partir del 1 de septiembre.

Sin embargo, la adhesión de los experredistas Mauricio Toledo y Héctor Serrano hizo que morenistas, quienes son sus aliados políticos, arremetieran contra el PT y Fernández Noroña. Los acusaron de estar desesperados y de no tener ética, al llevar a su bancada a enemigos de la 4T.

"Grave error de los compañeros del PT y de Fernández Noroña reclutar a quien mandó insultar, agredir y golpear a Claudia Sheinbaum en 2018 y a muchas otras personalidades del movimiento. Si esa era la factura que había que pagar era más digno no tener la presidencia de la Mesa Directiva", escribió en Twitter Martí Batres, morenista presidente del Senado.

Con estos movimientos, el PT llegó a 47 diputados y el PRI se quedó con 46 legisladores, pero no se da por vencido.

El líder de la bancada del tricolor, René Juárez, exigió que se cumpla el acuerdo de que su partido presida la Mesa Directiva. Dijo que también pueden hacer lo mismo y sumar diputados de otras bancadas. Amagó con que la oposición no vote a favor del PT, pues necesita dos terceras partes para ser electo.