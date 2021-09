Publica Presidencia Acuerdo para uso seguro de tecnologías

La Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) de la Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación, y la seguridad de la información, que serán de observancia obligatoria en la Administración Pública Federal (APF).

Bajo la premisa del ahorro y el uso eficiente de los recursos, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana, el Acuerdo tiene como objetivo fortalecer el uso del software libre y los estándares abiertos, fomentar el desarrollo de aplicaciones institucionales con utilidad pública, lograr la autonomía, soberanía e independencia tecnológicas dentro de la APF.

También se pretende consolidar una base tecnológica robusta y homogénea en las instituciones del Estado, así como lograr una mayor eficiencia basada en la reducción de tiempos y costos en los procesos de contratación en materia de tecnologías de la información y comunicación.

Para ello, se descartarán aquellos productos o servicios que no sean estrictamente indispensables para el funcionamiento y operación de cada Institución; así como establecer las directrices para el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las dependencias y entidades de la APF.

Se deberá privilegiar la realización de contratos específicos que deriven de contratos marco vigentes, o la realización de contrataciones consolidadas o licitaciones públicas que garanticen las mejores condiciones para el Estado, y considerarse entre instituciones la celebración de todo tipo de acuerdos que permitan el desarrollo de proyectos conjuntos en materia de TIC, priorizando el alojamiento de la información en territorio nacional y en instalaciones del Estado.

El Acuerdo señala que los proveedores estarán obligados a comunicar inmediatamente sobre posibles incidentes de seguridad que pudieran afectar directa o indirectamente a la institución y a coadyuvar con las autoridades ante investigaciones por incidentes de seguridad, infracciones o delitos.

Se impondrá la rescisión del contrato y/o responsabilidades legales en caso de que los proveedores o su personal transgredan las políticas y acuerdos de confidencialidad o realicen actividades que, sin autorización de la institución, expongan la información institucional o incumplan con la legislación en materia de protección de datos personales.

Los servicios institucionales de correo electrónico deberán considerar al menos:

La inserción de una leyenda de confidencialidad de la información en los correos institucionales emitidos; el control institucional de la totalidad de los correos contenidos en las carpetas de los usuarios; soluciones de filtrado para correo no deseado o correo no solicitado, así como programas informáticos que protejan del envío y recepción de correos electrónicos con software malicioso; técnicas de autenticación que permita al receptor comprobar que un correo electrónico fue enviado y autorizado por la institución poseedora del dominio; que el envío por internet se realice con mecanismos de cifrado de la información; así como contar con los mecanismos necesarios para evitar la divulgación no autorizada de datos o información institucional por parte de los servidores públicos.

Adicionalmente, cuando los servicios de correo electrónico sean contratados a un proveedor, éste deberá garantizar, al menos, que la institución podrá acceder y tener a su disposición la totalidad de los correos contenidos en las carpetas de los usuarios, durante la vigencia de la contratación y al término de ésta, en el formato establecido en los Estándares Técnicos.

También tendrá que entregar un respaldo de los mismos en medio no editable, y la suscripción de un Acuerdo de Confidencialidad respecto de la información y datos personales relacionados con los correos electrónicos y usuarios del servicio prestado, el cual deberá prevenir efectos legales durante y después de la vigencia del contrato.

Concluida la vigencia de los servicios contratados y una vez entregado el respaldo a la institución, se eliminará toda información y contenido de los correos electrónicos institucionales en la infraestructura del proveedor; y los procedimientos de borrado seguro se efectuarán ante la supervisión de servidores públicos de la institución para generar evidencia de su realización.

El Acuerdo, que entra en vigor este martes 7 de septiembre, establece que todas las Instituciones deberán estandarizar la estructura e imagen de sus sitios web, apegándose a la identidad gráfica del gobierno federal, de acuerdo con las guías, manuales y documentos técnicos emitidos por la Coordinación General de Comunicación Social y la CEDN.