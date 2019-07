Publican decreto de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo

México, 12 Jul (Notimex).- La Secretaría de Hacienda publicó el decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, votado el 27 de junio pasado por la Cámara de Diputados y que contiene los fines del proyecto de país establecidos en la Constitución Política de México.

En el Diario Oficial de la Federación también dio a conocer el texto completo del Plan, el cual contiene los 12 principios rectores: Honradez y honestidad, No al gobierno rico con pueblo pobre; Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie; Economía para el bienestar, El mercado no sustituye al Estado y Por el bien de todos, primero los pobres.

Igualmente, No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; No puede haber paz sin justicia, El respeto al derecho ajeno es la paz, No más migración por hambre o por violencia, Democracia significa el poder del pueblo, y Ética, libertad, confianza.

Este proyecto tuvo 305 sufragios a favor, 239 en contra y tres abstenciones, con lo que fue aprobado por los diputados en un periodo extraordinario.

El PND, que está dividido en tres ejes: Política y Gobierno, Política Social y Economía, engloba los principios promovidos por el actual gobierno federal.

En Política y Gobierno, prevé aspectos como erradicar la corrupción, recuperar el estado de Derecho, garantizar empleo, educación, salud y bienestar, reformular el combate a las drogas, establecer la Guardia Nacional, la consulta popular y migración.

En Política Social, incluye temas como los programas para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes escribiendo el futuro, Sembrando vida

De igual forma, los programas Nacional de Reconstrucción, de Desarrollo Urbano y Vivienda y Tandas para el bienestar.

En el eje económico, el documento incluye los aspectos para detonar el crecimiento, mantener finanzas sanas, rescate del sector energético, impulso a la reactivación económica, el mercado interno y el empleo; la creación del Banco del Bienestar, construcción de caminos rurales y cobertura de Internet para todo el país.

También, proyectos regionales, Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" en Santa Lucía, autosuficiencia alimentaria y rescate del campo, ciencia y tecnología, y deporte como un tema de salud, cohesión social y orgullo nacional.

Destaca que en el último año del sexenio, México habrá llevado a cabo lo sustancial de su cuarta transformación histórica, tanto en el ámbito económico, social y político, como en el de la ética para la convivencia.

"Se habrá consumado la revolución de las conciencias y la aplicación de sus principios honradez, respeto a la legalidad y a la veracidad, solidaridad con los semejantes, preservación de la paz será la principal garantía para impedir un retorno de la corrupción, la simulación, la opresión, la discriminación y el predomino del lucro sobre la dignidad", puntualiza.