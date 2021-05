Pudieron confundir a los hermanos asesinados en Jalisco: fiscal

Los hermanos Ana Karen (24 años), Luis Ángel (32 años) y José Alberto González Moreno (29 años), fueron localizados muertos en la carretera a Colotlán, a la altura de la comunidad de El Pueblito, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca; los cuerpos estaban envueltos en cobijas y junto a ellos había una lona con amenazas para las autoridades estatales por enviar agentes vestidos de civiles a hacer investigaciones.

Los tres jóvenes fueron privados de la libertad por un comando de hombres uniformados y con siglas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que irrumpió en su casa en el barrio de San Andrés alrededor de las 22:40 horas del viernes pasado; según la Fiscalía del estado una de las líneas de investigación es que los tres fueron confundidos y el hecho podría estar relacionado con un ataque a agentes federales ocurrido ese mismo viernes en Tlaquepaque minutos después.

"En Tlaquepaque, ese mismo día, a eso de las 11:15 de la noche se da un evento en el que servidores públicos federales que reunían la calidad de escolta, fueron agredidos, fueron baleados por un grupo indeterminado de sujetos sobreviviendo al ataque gracias a que el vehículo era blindado (...) hay algunas coincidencias entre estos dos lamentables hechos que estamos tomando en consideración dado que hay media hora de diferencia entre uno y otro y en el caso de los escoltas la persona a la que prestaban el servicio de custodia tiene el domicilio a unos metros, de manera muy cercana, al domicilio de los jóvenes", señaló el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez este lunes.

Indicó que las coincidencias en el horario y en los domicilios ha provocado que ambos casos se trabajen de forma conjunta y con apoyo del gobierno federal, aunque no se descarta que se trate de un ataque directo a los jóvenes.

Exigen justicia

Por su parte, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, se pronunció al respecto en sus redes sociales: "Hoy se confirma la aparición sin vida de nuestro estudiante José Alberto, y sus hermanos Luis Ángel y Ana Karen. Enviamos nuestra solidaridad a su familia. Toca unirnos y exigir justicia. Por ellas y ellos. Por todos. No podemos acostumbrarnos a que nuestro estado se convierta en permanente escenario de una historia de injusticia y violencia, donde la vida de nuestros seres queridos puede arrebatarse sin más".

José Alberto estudiaba geografía en la Universidad de Guadalajara y era músico; Ana Karen trabajaba en una empresa relacionada al ramo automotriz y Luis Ángel era músico y tenía un negocio de serigrafía.

El domingo por la tarde varios profesores de la Universidad de Guadalajara comenzaron a exigir por redes sociales a las autoridades que localizaran con vida a los hermanos González Moreno y por la noche el Consejo de Rectores de la casa de estudios emitió un comunicado en el que se sumó al reclamo y llamó a las autoridades a dar resultados en la búsqueda de todas las personas desaparecidas en la entidad.

"Estos hechos no hacen sino retratar el clima de inseguridad que padecemos en Jalisco y la indefensión en que nos encontramos frente al crimen organizado", indica el documento.

Estudiantes de la Universidad de Guadalajara han convocado este martes a una manifestación que se concentrará en la Glorieta de la Normal, frente al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades para exigir justicia por lo ocurrido con los tres jóvenes.