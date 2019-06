Puebla encabeza denuncias electorales: Fepade

Este domingo al cierre de la jornada electoral, Puebla lideró en el número de denuncias recibidas por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) por conductas como acarreo de votantes y robo de urnas, aunque la mayoría de las incidencias reportadas se trataron de hechos falsos.

Así lo informó el titular de la Fiscalía, José Agustín Ortiz Pinchetti, quien al corte de las 21:00 horas de este domingo detalló que la Fiscalía a su cargo recibió un total de 68 denuncias en todo el día, 42 de ellas fueron en el estado de Puebla donde se realizó la elección extraordinaria de gobernador y cinco presidentes municipales.

En Tamaulipas se emitieron 13 denuncias, Durango y Quintana Roo, cinco respectivamente; Baja California, dos y Aguascalientes, una. De todas ellas únicamente se iniciaron tres carpetas de investigación, dos relacionadas con hechos denunciados en Tamaulipas y otro en Puebla.

Estas cifras, fueron calificadas por el titular de la Fiscalía Electoral como una buena señal de que se realizó una elección tranquila sin detenidos y con saldo blanco. "Lo cual no es poca cosa porque las elecciones estaban manchadas de sangre en México", destacó.

La Fepade recibió en total 508 llamadas y 90 correos electrónicos para presentar quejas, denuncias o pedir orientación sobre los comicios.

Con relación a que la mayoría de las denuncias resultaron falsas, Ortiz Pinchetti planteó la posibilidad de reformar la Ley General de Delitos Electorales para castigar la manipulación que realizan algunos ciudadanos con este tipo de reportes debido a que distraen el trabajo de las autoridades y entorpecen el desarrollo de la jornada electoral.

Aunque Puebla fue el estado que lideró el número de denuncias, el fiscal consideró que esto no pone en riesgo la elección en la que virtualmente resultó ganador el candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa.

"Son demasiado pequeñas, no llegan a 60 y si descontamos aquellas que no están basadas en hechos reales quedan muy pocas, así como para dar un vuelco a la elección, lo veo muy difícil", afirmó la Fiscalía.