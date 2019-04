Puebla está cansada de la confrontación: Barbosa

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM), Miguel Barbosa Huerta, aseguró que durante su mandato quedará atrás una forma de gobernar que era vista como un modelo de negocios.

Durante un encuentro con agremiados a la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) capítulo Puebla, el abanderado denunció que antes cada acto de gobierno era ganar dinero a través de la corrupción.

Por ello, garantizó que de ganar la elección extraordinaria del 2 de junio se aplicará la ley para todo aquel que incurra en actos deshonestos.

El exsenador dijo que Puebla se encuentra cansada de la confrontación, no sólo de la que se derivó del proceso electoral del 2018.

"Sino de la confrontación que se abrió derivada de la distancia entre los gobiernos anteriores y la sociedad", manifestó.

Barbosa consideró que un factor para que se diera esta confrontación tuvo que ver con el estilo de gobernar de manera cotidiana, con una figura absolutista e incluso hasta con miedo el ejercicio del poder.

Llamó a quienes participan en este proceso electoral a entender el papel que juegan y representan para no permitir que el ejercicio del poder se siga deformando.

"Acá en Puebla, hubo obras que ni siquiera se llevaron a cabo, están y existen de papel pero en los hechos no están presentes", dijo.

En ese sentido, denunció que una de las principales formas de ganar dinero fue la obra pública, por lo que se comprometió que el dinero para obras se quedará en Puebla.

"Siempre y cuando los constructores poblanos presenten las mejores propuestas y hagan la obra de mejor calidad", advirtió.

En tanto, en un encuentro con transportistas, se comprometió a que nunca más habrá decisiones arbitrarias de gobierno que afecten sus derechos.

Destacó que no se permitirá más la manipulación política de los transportistas, además, como próximo gobernador del Estado se comprometerá a terminar con los monstruos creados desde el transporte público.

"Yo estaré al alcance de ustedes los transportistas y participaré en las mesas de diálogo que emprenderemos desde la primera semana siguiente a la elección", dijo Miguel Barbosa al reiterar que su gobierno no asumirá decisiones que atropellen derechos.