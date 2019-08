Puebla no frenará investigación de supuesta venta de niños en DIF

El mandatario Miguel Barbosa Huerta afirmó que el gobierno del estado de Puebla no frenará las investigaciones que se desarrollan, ante la posible venta de menores, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Dijo que no revelará detalles de los procesos, en virtud de que los expedientes están en la etapa de integración, pero aclaró que el resultado final se dará a conocer "cuando estén consolidadas las investigaciones".

Además, puso en claro que "cuando yo dije que podría haber un asunto de venta de menores, no dije de qué gobiernos, dije de gobiernos anteriores. Qué pasó, ¿se pusieron el saco?

"Yo no dije a qué gobiernos me refería, quiero decirles a todos, no a ellos, que con declaraciones no van a parar las investigaciones del estado, del gobierno, punto", aseveró.

Y precisó: "van a seguir, declaren lo que declaren, nosotros vamos a continuar. Será una investigación que se va a revelar cuando ya esté consolidada".