Puebla suma cuatro casos de coronavirus

Hasta este sábado, se han confirmado cuatro casos de coronavirus en Puebla; uno de ellos es asintomático, informó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Se trata del colaborador externo de la empresa Volkswagen que dio positivo en coronavirus, pero aún no presenta síntomas. Otra persona detectada fue un joven que había estado en Europa de vacaciones y dos personas más que habían viajado a Europa en un grupo; los demás compañeros se encuentran en observación.

"Hasta el momento son cuatro casos", confirmó Barbosa en una entrevista con medios locales. Además, reveló que analizan si el segundo caso registrado es hospitalizado, pues actualmente se encuentra en observación en su domicilio.

El gobernador de Puebla llamó a la calma y a ser responsables ante la contingencia del coronavirus. También pidió a las autoridades municipales actuar con responsabilidad, sensatez y a no generar pánico y confusión entre la población.

"Vamos a seguir conviviendo como una sociedad que mantiene la calma, la responsabilidad y actúa de manera informada, tenemos que actuar con todas las recomendaciones, sugerencias y protocolos que nos dan, solo con eso", indicó el funcionario.

Aunque atenderán las recomendaciones del gobierno federal, Miguel Barbosa expuso que no se deben paralizar todas las actividades.

"No podemos decir que debemos parar la vida diaria en nuestra sociedad. El Estado está preparado para responder con los esquemas de salud que se requieran, nos estamos fortaleciendo, estamos comprando medicamentos, todos los insumos que son necesarios, estamos listos en Puebla, hay gobierno", destacó el gobernador.

Asimismo, mencionó que su administración cuenta con 200 millones de pesos para la atención médica y la compra de los insumos necesarios, por lo que recordó que, hasta este momento, la entidad está en Fase 1 del Covid-19.