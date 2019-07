Puede darse fraude electoral en 2021, alerta Fepade

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), José Agustín Ortíz Pinchetti, sostuvo que en los comicios de 2021 puede darse un fraude electoral, pese a la baja de delitos electorales registrados en las elecciones del 2 de junio.

"Tenemos que estar alertas de que no hay peligro de fraude, tenemos que estar alertas todos, si logramos en 2021 que las elecciones sean tan aburridas como la de este año, estamos del otro lado, y la democracia se consolidaría", afirmó.

Al asistir a un reunión con los legisladores que integran el grupo de trabajo para dar seguimiento a los procesos electorales de 2019, en el Senado, Ortíz Pinchetti señaló que una de las preocupaciones rumbo a las elecciones intermedias del 2021, es la cantidad de denuncias falsas se presentan durante las elecciones.

"Es algo grave, es el número muy elevado de denuncias basadas en hechos falsos. Es una irresponsabilidad que miembros de los partidos o de ciudadanos denuncien hechos falsos, porque nos obliga a mandar a gente que investigue", externó.

Sobre su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, agregó que si bien tienen coincidencias, no es un hecho de que exista una intervención indebida, ni por parte del gobierno federal ni de los estatales.

"Mi relación con Andrés Manuel que no voy a negar, se debe a que coincidimos en la voluntad democrática, en que él ha luchado de acuerdo con lo que he podido constatar por la democracia y nunca ha fallado hasta ahorita", precisó.

El fiscal añadió que las elecciones en Baja California, Puebla, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, no se tuvieron incidentes graves, y reconoció que hubo muy baja participación ciudadana.