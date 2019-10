Pueden retractarse quienes aprobaron la 'Ley Bonilla': López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se meterá en el tema de la llamada Ley Bonilla, que amplía el mandato del actual gobernador de dos a cinco años, y señaló que hay procedimientos legales para que quienes la aprobaron puedan retractarse.

En conferencia de prensa, dijo sin embargo que se llegó al extremo de que el documento de la ley está "traspapelado" en el Congreso del estado y no la encuentran para publicarla, que es la condición para ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ésta resuelva conforme a Derecho.

El Ejecutivo federal lamentó que algunos pretendan que el presidente intervenga en este tema, pero remarcó que se acabaron las concertacesiones y el dedazo de "conservadores hipócritas del pasado", temas en los que "hay epidemia no de dengue, sino de amnesia colectiva".

Comentó que en Baja California un militante del Partido Acción Nacional (PAN) se acercó para preguntar por qué no atiende el tema de esa ley, a lo cual le respondió: "primero de tu partido aprobaron la ley, pero parece como si no tuviesen la información o la borraran".

Calificó como una "chicanada" que no se publique la ley para que se vaya a la Corte y se resuelva en definitiva e insistió que este tema no corresponde al gobierno federal porque hay equilibrio de poderes y Estado de derecho e indicó que el "Poder Ejecutivo no tiene que ser el poder de los poderes" ni "se puede poner vino nuevo en botellas viejas" en referencia a que hay un cambio.

Antes se había preguntado al presidente sobre una supuesta epidemia de dengue que afectaba incluso al estado de Jalisco, a lo cual contestó que no hay una situación de emergencia ni extraordinaria en el país sobre el padecimiento.