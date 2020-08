"Puñalada", recorte del 75% al FCE-Educal: Taibo II

El recorte presupuestal del 75% le dio al Fondo de Cultura Económica "una puñalada", a decir del director general de esa institución que dice haber tenido ventas durante la pandemia entre 5 y 8%; y que señala que ahora en esta nueva normalidad con librerías abiertas solo con mostrador y ventas en línea apenas logra vender cada mes "un par de millones".

"Fue una puñalada, pero también tienes que entender que son tiempos muy jodidos, que hay que destinar la mayor cantidad de dinero a salud, por un lado, y a una reconstrucción bajo la lógica de 'primero los pobres' y a programas sociales. En ese sentido pues puedes llorar pero también tienes que ser consciente de que tienes que ajustarte", afirmó Paco Ignacio Taibo II durante la presentación de la Venta Nocturna que celebrarán el próximo 3 de septiembre con la participación de 45 editoriales que ofrecerán descuentos de hasta el 90 por ciento.

El director del FCE, aseguró que en cierta medida las reducciones afectaron el desarrollo económico del FCE-Educal-DGP al grado que tenían planeado editar 650 libros este año pero solo lograrán hacer 250; pero que lo más complicado fue mantener las nóminas que dijo, "es un peso brutal tanto para nosotros como para Educal, sobre todo para Educal que vivía de los libros que vendía y de repente chacarracas", y que ahora están en permanente negociación.

"Puedo presuponer que sobreviviremos, que el Fondo sobrevivirá a diciembre; Educal está más difícil. Tenemos que hablar porque el peligro en Educal es más grave, si no hay una inyección económica por parte de Cultura podemos entrar en crisis peligrosísima", dijo Taibo; sin embargo, de inmediato, Fritz Glocker, director de Educal dijo que ha existido la sensibilidad de la Secretaría de Hacienda y de Cultura y ya han recibido el financiamiento para poder cumplir con el compromiso laboral.

Taibo II habló también de la fusión del Fondo de Cultura con Educal y la Dirección General de Publicaciones: "Ahí vamos, se supone, hoy hubo una reunión de Cultura, en la que debe haberse puesto sobre la mesa el problema de la fusión, ayer tuve conversación con el secretario de Educación Moctezuma para acelerar este proceso de fusión. Ya es formal porque en la práctica llevamos 18 meses trabajando como un solo equipo, desde que Andrés dijo 'hágase una concentración del sector' empezamos a trabajar en un solo equipo y ya nos queda formalmente resolver el problema de la fusión".

Dijo además que esa fusión, que espera se dé ya, sí implicaría para 2020 nuevos presupuestos, consolidación, no duplicidad de trabajo, "es un trabajo de ingeniería administrativa más o menos complicada", señaló el funcionario.

Taibo II confirmó además que no realizarán la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) y harán un "modelo de festival a tres bandas"; que a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le dijeron: "jalamos pero ustedes concreten" porque no pueden movilizar a 60 personas; y dijo que en la que sí estarán seguro será en la Feria Internacional del Libro del Zócalo.

"Con el Zócalo estamos en una comisión tripartita con la Brigada para Leer en Libertad que mantuvo los grandes foros del Zócalo, con Secretaría de Cultura del DF y nosotros, viendo qué vamos a poder hacer; va a ser una feria mixta, la parte virtual va a ser muy potente, probablemente la mejor que se haya hecho en muchos años y la parte de venta de libros vamos a generar un invento para venta y regalo de libros", afirmó Taibo.