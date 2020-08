Puntos clave y contradicciones en el asesinato de Luis Miranda

El 11 de agosto fue localizado amordazado y con un disparo en la cabeza al interior de su domicilio, el Notario Público Luis Miranda Cardoso. La casa se encuentra en la calle de Texcoco, de la colonia Sánchez, en Toluca a unas cuadras de la notaría, donde era titular.

Ese día, fuentes cercanas a la investigación detallaron que los hechos ocurrieron a las 08:00 de la mañana, que fue localizado sin vida por personal de servicio quien se encargó de llamar a las autoridades y a su hijo Luis Miranda Nava, exsecretario de Desarrollo Social, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de México quien se hizo cargo de la escena. No permitió el ingreso de la policía municipal de Toluca ni de la Secretaría de Seguridad.

Alrededor de las 11:00 de la mañana llegaron el diputado federal Luis Miranda Nava y uno de sus hijos. En ese momento, sus escoltas personales impidieron la circulación por la calle.

La fiscalía informó el mismo martes 11 de agosto que con las primeras diligencias en el domicilio de la calle de Texcoco, pudieron establecer que el posible móvil de este homicidio fue un robo a casa habitación.

Policías municipales de Toluca localizaron una camioneta blanca marca Ford Edge, presuntamente sustraída de la casa del exmagistrado, estaba abandonada e intacta en el Barrio de La Teresona. La fiscalía no detalló sobre el hallazgo del vehículo.

Para el domingo 17 de agosto, la fiscalía informó la aprehensión de Arturo N, identificado en videos como uno de los tres probables responsables del robo a casa habitación y del homicidio de Miranda Cardoso.

Ese día, reveló que con base en la indagatoria supieron que durante varios años trabajó para el expresidente del Tribunal de Justicia, por ello tenía conocimiento de sus actividades y horarios cotidianos y que la cercanía del exempleado con el Notario Público fue un factor clave para que pudiera ingresar al domicilio.

Además, dijo que con el avance en las diversas labores de gabinete y campo, fortalecieron que el móvil del homicidio fue el robo a casa habitación.

También detalló que Arturo llegó a la casa acompañado de dos cómplices armados, sometieron a la empleada doméstica que por la mañana salió por el periódico. Entraron a la casa, mataron al Notario Público porque reconoció a Arturo y huyeron a bordo de una camioneta blanca, que abandonaron a menos de un kilómetro de la casa. Mientras que a la empleada doméstica la dejaron abandonada sólo unas cuadras más adelante de la casa del notario.

Hasta el momento la fiscalía de justicia no ha mencionado más sobre la declaración de la empleada doméstica y únicamente informó que busca a los dos cómplices de Arturo.

Las contradicciones

El lunes 17 de agosto, este hombre de 56 años ya se encontraba en el centro penitenciario de Almoloya de Juárez, por la mañana acudió ahí mismo a los juzgados, a la audiencia inicial ante un juez del Poder Judicial.

Fue el 18 de agosto, cuando la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que a las 22:30 horas personal del penal encontró muerto a Arturo.

Indicó que se colgó de un barrote de la ventana a las 20:30 horas de ese lunes y que utilizó un pantalón para quitarse la vida.

Cuatro días después, el viernes 21 de agosto, la fiscalía dio a conocer que la causa de la muerte de Arturo N fue un traumatismo craneoencefálico severo y no el ahorcamiento la causa de muerte.

Por el momento, la Secretaría de Seguridad presentó a cuatro custodios del penal de Santiaguito ante el Ministerio Público como parte de la investigación de la muerte de Arturo.