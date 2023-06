"Pura faramalla", el proceso para elegir al candidato de oposición, dice López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A unas horas de que la posiciona haga público el método de selección avalado por las dirigencias de la coalición Va por México para elegir a su candidato presidencial, el cual que contempla la realización de un foro ciudadano (debate), encuestas, sondeos de opinión y elecciones primarias, además de la recolección de firmas como requisito de inscripción, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es "pura faramalla" pues acusó que se están poniendo de acuerdo "arriba la oligarquía corrupta, saqueadora".



En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que esta oligarquía no tiene "llenara" porque quiere seguir robando.

"Es un proceso que tiene que ver con la élite del poder económico y político.

"Ahora se repite la historia, vuelven a buscar la unidad de esa manera en la cúpula. Ya no está Claudio X. González papá, ahora el jefe es Claudio X. González hijo, ese es él que va a decidir, todo lo demás es pura faramalla. Se están poniendo de acuerdo arriba la oligarquía corrupta, saqueadora para tener un candidato y regresar por sus fueros, no tienen programa, nada , lo que quieren es seguir robando, porque no tiene llenadera", dijo en conferencia de prensa.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal aseguró que en sexenio pasados gobernaba la oligarquía, pero que ahora hay un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo y quienes se sentían dueños de México se han agrupado en una oposición conservadora.

"Ya hemos habado de que cuando ellos gobernaban no había democracia lo que imperaba era la oligarquía, es decir el gobierno de la minoría. La oligarquía es el gobierno de los ricos, los de arriba, la democracia es el gobierno del pueblo

"Se hablaba de democracia, pero era fachada, en realidad el gobierno estaba al servicio de una minoría, eran lo que mandaban en el Pode Judicial en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el INE, en el Tribual Electoral, tenían tomado el gobierno, se había convertido en un comité de unos cuantos, Entonces ahora estamos viviendo una etapa nueva, se está haciendo valer una auténtica democracia.

"El pueblo está empoderado se tiene un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo y los que mandaban y se sentían dueños de México pues son ahora los de la oposición conversadora, y se han agrupado como lo han hecho en otros tiempos", dijo.