logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Fotogalería

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

PVEM está abierto a opciones para elegir pluris: Manuel Velasco

Propuestas PVEM: Equilibrio democrático en elección de plurinominales

Por El Universal

Febrero 04, 2026 05:29 p.m.
A
PVEM está abierto a opciones para elegir pluris: Manuel Velasco

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, reveló que en la mesa de diálogo sobre la reforma electoral se presentó una propuesta alternativa para modificar la forma de elección de legisladores plurinominales sin afectar los equilibrios democráticos.

En entrevista, el legislador chiapaneco detalló que esta opción se analiza con detenimiento para poder garantizar que no se generen inequidades.

"Existen diversas propuestas, una es que sea el 60-40 por ciento, es decir, 60 por ciento paritaria, 40 por ciento en base a la votación que hayas tenido en la última elección para que exista un mayor equilibrio y estamos en ese tema de análisis".

Manuel Velasco reiteró que está abierto a escuchar propuestas sobre la manera de elegir a los legisladores, pero dejó en claro que para el PVEM es muy importante que se mantenga la actual cláusula de sobrerrepresentación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Porque hay un planteamiento de que (la definición de plurinominales) sea por elección abierta en los estados. Sin embargo, como serían dos elecciones distintas, actualmente existe una cláusula de que no te puedes sobrerrepresentar más del 8 por ciento. Entonces, nosotros queremos que se siga estableciendo esa cláusula para guardar los equilibrios. Estamos en una mesa de análisis, una mesa de diálogo, en donde estamos haciendo un esfuerzo para tratar de conciliar posiciones", precisó.

Velasco Coello expresó su respaldo a la propuesta de disminuir los costos de las elecciones y de los partidos políticos, porque "en estos momentos, el partido que tuvo mayor votación en la última elección es el que recibe mayores recursos. Entonces, estamos planteando que se pueda cambiar la asignación de la fórmula y de esa manera se bajarían los recursos hacia los partidos políticos, pero no se generaría una mayor inequidad en la contienda, que es lo que buscamos, que exista mayor equidad".

Destacó que su partido no ve que sea necesaria la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), pero sí proteger la autonomía del organismo, "que ha sido el instrumento que ha garantizado la estabilidad política en nuestro país en las últimas elecciones, y también es bajo las reglas que nosotros ganamos la elección de 2024, con la presidenta de México en una votación histórica".

Por otra parte, el líder de los senadores del Partido Verde se desmarcó del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo, no es cercano y la relación que mantuvieron fue "institucional".

"Mi abuelo fue cercano a él, no lo he visto desde que dejó la presidencia de nuestro país y en su momento tuve una relación institucional. No hay ninguna comunicación desde hace bastante tiempo. Él vive en el estado (Chiapas), la propiedad que tiene en el estado viene de sus padres, es una herencia de sus padres, que él tiene desde hace décadas", apuntó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PVEM está abierto a opciones para elegir pluris: Manuel Velasco
PVEM está abierto a opciones para elegir pluris: Manuel Velasco

PVEM está abierto a opciones para elegir pluris: Manuel Velasco

SLP

El Universal

Propuestas PVEM: Equilibrio democrático en elección de plurinominales

OPS emite Alerta Epidemiológica por Brote de Sarampión en América
OPS emite Alerta Epidemiológica por Brote de Sarampión en América

OPS emite Alerta Epidemiológica por Brote de Sarampión en América

SLP

AP

México lidera los casos de sarampión en la región, con Jalisco como foco de atención. La vacunación se vuelve crucial.

Detenidos implicados en seguridad tras desaparición de mineros en Sinaloa
Detenidos implicados en seguridad tras desaparición de mineros en Sinaloa

Detenidos implicados en seguridad tras desaparición de mineros en Sinaloa

SLP

El Universal

Operativos en curso para localizar a los trabajadores desaparecidos en Sinaloa. Detenidos relacionados con la sustracción de mineros.

Manchester City y Arsenal chocarán en la final de la Copa de la Liga Inglesa en Wembley
Manchester City y Arsenal chocarán en la final de la Copa de la Liga Inglesa en Wembley

Manchester City y Arsenal chocarán en la final de la Copa de la Liga Inglesa en Wembley

SLP

AP

El Manchester City y el Arsenal se verán las caras en la final de la Copa de la Liga Inglesa en un emocionante duelo por el título