QR asegura sus playas y arrecifes en 3.8 millones de dólares

Las playas y arrecifes de la zona norte de Quintana Roo fueron aseguradas hasta en 3.8 millones de dólares, ante el embate de huracanes con categoría 4 y 5, mediante un esquema inédito en el mundo que podría ser replicado para asegurar zonas del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM).

A través del "Fideicomiso para el Manejo Integral de la Zona Costera Desarrollo Social y Seguridad", el gobierno del estado contrató con el Grupo Financiero Afirme una póliza de seguro paramétrico por un monto de 9 millones 262 mil 500 pesos, que entró en vigor el 1 de junio y estará vigente al 31 de mayo de 2020.

La mitad de ese monto fue aportado por la organización The Nature Conservancy (TNC), que colaboró conjuntamente con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado (SEMA) en la asesoría y estudio del esquema.

Playas y arrecifes de coral son la atracción turística más importante del Caribe Mexicano, atraen a más de un millón de visitantes al año y generan una derrama económica de 60 millones de dólares a operadores turísticos locales.

Los detalles del seguro fueron dados a conocer hoy por el titular de la SEMA, Alfredo Arellano Guillermo, y por Fernando Secaira Fajardo, líder asesor del TNC, quienes coincidieron en que Quintana Roo es el primero en el mundo en asegurar sus playas y arrecifes.

El seguro protege arrecifes y playas en caso de un huracán, en un polígono cuya línea de costa abarca 167 kilometros lineales en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas (Holbox), Puerto Morelos, Solidaridad (Playa del Carmen) y Tulum.

Arellano Guillermo indicó que la póliza del seguro permitirá contar con los fondos para realizar acciones que ayuden a la rápida recuperación de arrecifes y playas, ante el impacto de un huracán.

Este tipo de seguro no es compensativo -dijo- es decir, no se basa en los daños causados, sino en la intensidad de los vientos, correspondiente a ciclones con categoría 4 y 5.

Como ejemplo, precisó que si los vientos llegan a los 130 nudos se cobra el 80% del seguro, cuyo monto total es hasta por 3.8 millones de dólares. Si llega a 260 nudos, se cobra el 100%.

El funcionario estatal respondió que debido a la importancia turística y económica de las playas de la zona norte de la entidad, el seguro sólo abarca las playas y arrecifes de esa región, pero existe la intención de aumentar la cobertura.

Secaira Fajardo dijo que se trabaja con la iniciativa MAR Fund para asegurar arrecifes de países como Belice, Guatemala y Honduras, que junto con Quintana Roo comparten el SAM.

Ambos aclararon que el seguro contratado por el estado no cubre fenómenos como el Síndrome Blanco, que mata a los corales a gran velocidad, tampoco el arribo masivo de sargazo.

De acuerdo con expertos, si los arrecifes se degradan, las pérdidas a la infraestructura causadas por una tormenta podrían triplicarse.

Entre los servicios ambientales que los arrecifes aportan a la humanidad, está que son formadores de playas y reducen el 60% de la energía de las olas en condiciones normales, protegiéndolas de la erosión.

Los arrecifes de coral reducen más del 90% de la energía de las olas durante las tormentas, protegiendo la línea costera.