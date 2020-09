QR fuera del bloque de gobernadores que amagó con salir de Conago

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, no forma parte del bloque de 10 mandatarios que amagó con abandonar la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), el fin de semana pasado, informó el vocero estatal, Carlos Orvañanos Rea.

"No. Hasta ahora el gobernador se mantiene respetuoso del esquema federalista. Él no forma parte de este grupo que está haciendo algunas peticiones muy particulares y muy respetables", dijo el funcionario.

El 29 de agosto pasado, 10 de los 12 mandatarios que integran la "Alianza Federalista" comunicaron su deseo de abandonar la Conago, al considerar que el organismo "llegó a su fin".

En ese bloque se encuentran Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Enrique Alfaro, de Jalisco; Miguel Riquelme, de Coahuila; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Silvano Aureoles, de Michoacán; Ignacio Peralta, de Colima; Martín Orozco, de Aguascalientes; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Javier Corral, de Chihuahua y José Rosas Aispuro, de Durango.

La decisión podría concretarse el próximo siete de septiembre, cuando se reúnan nuevamente.

"Nuestro gobernador no está en ese grupo, él se ha mantenido con una postura muy cordial, muy respetuosa con el gobierno federal; incluso la semana pasada estuvo en la Ciudad de México, acompañando al secretario de Hacienda (Arturo Herrera), junto con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.

"Entonces estos acercamientos han sido para bien de Quintana Roo; eso le ha permitido al gobernador gestionar más recursos, gestionar sus peticiones y, por tanto, la postura del gobernador, Carlos Joaquín, es mantenerse de esa forma, cerca de la federación", sostuvo el vocero.

Orvañanos Rea aclaró que ello no significa que el mandatario no hará saber sus puntos de vista cuando existan pendientes con el estado.

El jueves pasado el gobernador se reunió, no sólo con Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), sino con el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCyT), Jorge Arganis Díaz Leal.

Los temas abordados fueron proyectos diversos, entre ellos, el Tren Maya, en los tramos que corresponden a Quintana Roo; el Puente Nichupté, que cruzará el Sistema Lagunar Nichupté para conectar la zona hotelera con la ciudad y darle una entrada y salida adicional y la ampliación de la carretera federal en el Corredor Cancún-Tulum y de ahí a Chetumal.