Quadri es expulsado de programa en vivo de CNN por "propagar discurso de odio" (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– El diputado Gabriel Quadri de la Torre vivió un momento incómodo luego de que fue corrido de un programa en vivo que se transmitió en la televisora CNN en español por pretender propagar "un discurso de odio".

El representante de los coyoacanenses es expulsado de CNN por propagar discurso de odio. pic.twitter.com/i0fFjQt4Fh — Leonardo Toledo (@leonardotoledo) January 15, 2022

Durante la transmisión del programa, en el que también participó la diputada morenista Salma Luévano Luna, Quadri habló sobre la polémica generada esta semana por sus mensajes sobre las personas transexuales que provocaron una condena por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En su intervención en el programa, Quadri trató de defender su postura y aseguró que él no promovía un discurso de odio en contra de la comunidad transexual.

"Nadie está promoviendo un discurso de odio, eso es una fantasía y me parece que la que promueve un discurso de odio es ella (...) Que no exagere, que no promueva mentiras", dijo Quadri.

En respuesta a sus dichos, el conductor del programa realizó una defensa a la inclusión social: "Lo que usted está diciendo es lo que refleja aquí en los Estados Unidos la derecha la ultraconservadora que no cree en la inclusión social, yo no sé si en el Congreso de su país esto se ve bien, pero aquí en los Estados Unidos no".

Minutos después, y ante las interrupciones de Quadri, el conductor despidió al diputado del programa y pidió a los técnicos que lo sacaran del aire.

"Si usted viene aquí a propagar su discurso de odio este no es el canal, váyase a otro canal", dijo el conductor.

El jueves pasado, la CNDH condenó las expresiones en redes sociales que el Gabriel Quadri hizo en contra de la comunidad trans.

Mediante un comunicado, la CNDH aseguró que las manifestaciones transfóbicas del diputado del Partido Acción Nacional (PAN) atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ+, por lo que exhortó a los legisladores, autoridades y a la población en general a evitar ese tipo de declaraciones y acciones discriminatorias.

En los tuits, el diputado acusaba a la comunidad trans de querer "desaparecer el concepto, identidad, igualdad sustantiva y derechos de las mujeres".

Por su parte, Salma Luévano Luna, Diputada de Morena, condenó en redes sociales comentarios del Diputado y decidió raparse en sororidad a las víctimas por crímenes de odio.