¿Qué dijo AMLO sobre gastos de Evo en México?

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, consideró que es una mezquindad cuestionarse cuánto cuesta al gobierno federal el asilo político dado al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, porque no es "lo esencial" y tampoco es lo que representa la política exterior de México.

"Todo lo demás, de sí habla Evo cuánto cuesta darle la protección y el sustento, todo eso, con todo respeto, es secundario, no es esencial y les diría que todo ese tipo de cosas están muy cercanas a la mezquindad y eso no es lo que representa México", dijo.

En su conferencia matutina, el presidente leyó el segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Política mexicana, en el que se señala que "toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales".

En ese sentido, el mandatario detalló que México ha participado en dos convenciones sobre asilo internacional, y los gobiernos siempre se han apegado a esas convenciones. "Una de los años 20 del siglo pasado, de la Habana; y otra convención de los años 50 en Caracas, Venezuela, ese es el marco legal", indicó.

López Obrador consideró que acusaciones como que Evo Morales se da una vida de lujos en su asilo en México -luego de la difusión de videos donde se ve al ex presidente saliendo de un lujoso restaurante, donde se aclaró que solo tomó una bebida-, son "parte de posturas conservadoras y no hay que hacerles el caldo gordo".

El presidente incluso bromeó con "recetarles el artículo 89 de la Constitución" a quienes cuestionaron el asilo a Evo Morales. Ese artículo dicta las capacidades que tiene el presidente de la República, y en su fracción décima está indicado que "dirigirá la política exterior del país".

Recordó también que la tradición de dar asilo "es algo que enaltece a México". "Es algo que tiene que ver con la defensa de derechos humanos, la protección a perseguidos políticos, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo hemos puesto en práctica siempre", remató.