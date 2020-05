Que el muerto no seas tú, concientizan por Covid en Veracruz

En un video con alusión al Día de Muertos, autoridades del municipio veracruzano de Moloacán buscan hacer conciencia entre sus ciudadanos sobre el riesgo de no mantener las medidas de sanidad.

A través de un video que se ha hecho viral en Veracruz, el ayuntamiento que encabezado por la alcaldesa Victoria Rasgado Pérez pidió a la gente que no arriesgue su vida por el bien de su familia.

"Este próximo 2 de noviembre asegúrate de celebrar el Día de Muertos y que el muerto no seas tú", afirma la grabación.

"Sé consciente, no pongas en riesgo a tu familia, quédate en casa", señala el video difundido en redes sociales.

Las autoridades recuerdan que en México se celebra el Día de Muertos, sin embargo, llamaron a las personas a celebrar con vida las tradicionales fiestas de noviembre.