¿Qué es cierto y qué es falso sobre el retiro de becas de Conacyt?

La noche de ayer jueves, circuló un video donde una maestra le reclama al presidente Andrés Manuel López Obrador que el Conacyt retiró recursos para apoyar a jóvenes estudiantes de la Olimpiada de Matemáticas.

En la breve discusión, la maestra señaló que "Conacyt le quitó el apoyo a nuestros niños para poder salir fuera del país y representar a México". Mientras que el Presidente sólo negó la falta de recursos y aseguró que investigará el caso.

Sin embargo, durante el primer trimestre del año sí existió una carencia de financiamiento para la Sociedad Matemática Mexicana (SMM), así como para una docena más de academias científicas, debido a que Conacyt no emitió a tiempo la convocatoria que apoya a estos organismos. Históricamente, Conacyt apoyaba a las academias científicas del país con el "Programa de Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación" que les permitía realizar olimpiadas, talleres, programas de investigación y concursos académicos pero con la llegada de la nueva directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, se optó por no lanzar este apoyo. El 28 de enero, EL UNIVERSAL informó que debido a estas acciones la Academia Mexicana de Ciencias se vio obligada a suspender todas sus programas durante el primer trimestre, pues no contaban con los recursos necesarios para operar. La situación era muy similar para otras organizaciones como la Sociedad Mexicana de Física, la Academia de Ingeniería, así como la SMM.

Ante la presión mediática que causó la suspensión en la Academia Mexicana de Ciencias, Conacyt reculó y anunció que sí entregarían los recursos pero sólo se extendería seis meses (para algunas sociedades se les designó un periodo más corto). "Hemos decidido articular un nuevo plan de vocaciones científicas al cual invitaremos a todas las academias y sociedades científicas a sumarse", comentó la directora Álvarez-Buylla, el 6 de febrero durante su primera conferencia de prensa. Para la Sociedad Matemática Mexicana, Conacyt ya otorgó presupuesto para ejercer sólo de abril a junio. El reclamó que hizo la maestra al presidente es de un concurso que se realizó en Ucrania, en abril, pero cuando se efectuó la competencia aún no llegaba el financiamiento.

En Twitter, la SMM informó que no tienen recursos asignados para asistir a la Competencia

Internacional de Matemáticas que se celebrará en julio, en Sudáfrica. Además de que han solicitado apoyo a Conacyt para asistir a la Olimpiada Iberoamericana pero no han tenido respuesta.

"El nuevo esquema de Conacyt de proyectos específicos y no uno anual para las Sociedades científicas, nos deja en la incertidumbre", explicó la SMM, en Twiiter.

También puntualizaron que la maestra que "encaró al presidente no pertenece a nuestra comunidad olímpica, pero le agradecemos haber puesto el tema en la mesa".