¿Qué es el 'Fakeminismo'?

El sábado, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, pidió que el 9 de marzo "los hombres se queden en casa, no tuiteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz", ante el paro de mujeres que se planea para ese día.

A través de Twitter, la funcionaria demandó que en esa fecha se lleve a cabo un #parodehombres.

Hizo un llamado a las mujeres para salir y ocupar el espacio público y que los hombres se queden en casa.

"Para sacudir a este país este 9 de marzo, en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar la ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras".

"A la derecha lo que le duele es que las mujeres que caminamos al lado del presidente @lopezobrador_ estemos dando resultados concretos en el combate a la corrupción. Eso es lo que los pone fúricos y agresivos y les tira su máscara de #Fakeministas", escribió la funcionaria.

Para reforzar su publicación, Sandoval Ballesteros la acompañó con el link de una nota de EL UNIVERSAL, en la que se informó sobre la destitución de Miguel Ángel Celis como director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco, luego de que la funcionaria visitó el centro médico y detectó irregularidades.

Tras sus palabras, la titular de la Función Pública generó diversas críticas aclaró que escribió que la "evidente ironía de 'lavar trastes' fue precisamente para llamar la atención de lo retrógrada de una convocatoria que invita a las mujeres a escondernos en el espacio privado en lugar de salir a tomar el espacio público".

Pues a mí lo que me sorprende, querida @LydiaCacho, es que reproduzcas las manipulaciones de los medios, sobre todo tú que fuiste víctima de tantas.

Además agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador "es el Presidente más feminista de la historia contemporánea".

Señaló que quien crea que López Obrador y su gobierno "son adversarios a la digna causa de las mujeres se presta a la estrategia de golpe blando promovida por los peores intereses".

Para el 9 de marzo, inicialmente, colectivos feministas llamaron a realizar un paro de mujeres, un día después del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. Sin embargo, a la iniciativa se han sumado partidos políticos, universidades, empresas y gobiernos.

Sin embargo, otras voces han respondido en que el paro sea de hombres o, incluso, que sea de apoyo para el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como lo hizo su esposa, Beatriz Gutiérrez, quien primero dijo que se sumaría al paro, pero al final hizo otra propuesta.

Pero entonces, ¿qué es el fakeminismo"?

Parece que Irma Eréndira Sandoval juntó "fake", que significa falso, con la terminación de feminismo, el movimiento que convocó originalmente al paro de mujeres del 9 de marzo.

Sin embargo, ante el supuesto apoyo de los partidos políticos al paro de mujeres y las críticas del Presidente a los opositores que lo han hecho, el Frente Nacional para la Sororidad -una de las organizaciones feministas que se sumarán a la propuesta realizada por "La brujas del mar"- explicó de qué va el término "fakeminismo", al que enlistaron como:

* Colgarse de una causa justa para sacar raja política.

* Estar del lado de las mujeres cuando te conviene.

* Apoyar al movimiento feminista, pero estar en contra del aborto legal, seguro y gratuito.

* Ir al paro y pensar que eso sí está bien, pero argumentar que "las feminazis que queman todo está mal".

* Minimizar las luchas de otras compañeras solo porque piensas que la tuya es mejor.

* Decir que esto no es lucha de géneros, que es "lucha de gente buena contra gente mala".

* No asumir tu privilegio y criticar desde una burbuja las acciones colectivas.

* No leer, no documentarse, expresar comentarios desde lo que crees que es el feminismo.

Sin embargo, el Frente Nacional para la Sororidad no ha apoyado, en ningún momento, a la secretaria de la Función Pública.