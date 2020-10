"¿Qué es eso de estarse pateando?", dice AMLO a diputados

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los diputados que defienden con "tanta pasión" los fideicomisos es porque responden a grupos de intereses y los llamó a que defiendan sus diferencias por la vía pacífica luego de que en la sesión de este martes en la Cámara Baja se registraron enfrentamientos, "¿qué es eso de estarse pateando?"

En conferencia de prensa, el mandatario reiteró que no hay ninguna injusticia y que lo que busca con desaparecer estos fideicomisos es que no haya corrupción.

"No hay ninguna injusticia, luego entonces me llama la atención de que estén defendiendo con tanta pasión el que se mantengan los fideicomisos que se manejaban sin transparencia, de manera discrecional, no se sabe cómo se ejercía el presupuesto y donde se sabe hay antecedentes de corrupción".

Y agregó: "No se dejará de atender a la gente, lo que no queremos es la corrupción. Entonces cuando defienden así de manera tan apasionada lo que hay detrás con intereses creados. Los legisladores son representantes de intereses creados los legisladores, no todos desde luego, no son representantes del pueblo", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente deseó que pronto que los legisladores aprueben de que se terminen estos fondos, los cuales calificó como "fraudulentos, de manejo totalmente opaco, oscuros".

"Y pues también pedirle a los legisladores, a todos, que resuelvan sus diferencias de manera pacífica, ¿qué es eso de estar agrediendo, de estarse pateando?", concluyó el mandatario.