¿Qué es la Cartilla moral de Alfonso Reyes que inspiró la Guía ética?

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la Guía Ética para la Transformación de México que tiene como objeto recuperar los valores morales y culturales que se perdieron en el periodo neoliberal.

Además, dijo que convocará a 8 millones de adultos mayores para poder regresar esos valores a la sociedad. Los adultos mayores recibirán un ejemplar de la Guía Ética para la Transformación de México para que transmitan los principios a sus hijos y nietos.

"Hemos sostenido que la crisis de México no solo es una crisis económica, ni solo una crisis de bienestar material, sino también una crisis de valores culturales y morales.

"Se presentó un proceso de degradación de la vida pública, una decadencia, y para enfrentar no basta con acciones que mejoren las condiciones materiales, es importante fortalecer los valores, procurar el bienestar del alma", indicó López Obrador en su conferencia de prensa de Palacio Nacional.

Así mismo, el presidente López Obrador recordó que se ha hablado de una República amorosa y la felicidad como fin último de su gobierno, por eso la necesidad de tener una Constitución Moral; sin embargo, después de muchas consultas, se llegó al acuerdo de elaborar una Guía Ética para la Transformación de México.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que la Guía Ética para la Transformación de México es similar a la Cartilla Moral elaborada por Alfonso Reyes.

¿Qué es la Cartilla Moral escrita por Alfonso Reyes? La Enciclopedia de la Literatura en México (ELEM), la Cartilla Moral es un tratado fundamental sobre la moral humana "en el que destaca la importancia del respeto y del amor a nuestra persona, la familia, la sociedad, la patria, la humanidad, la naturaleza y, por supuesto, la educación".

Rodrigo Martínez Baracs menciona en Letras Libres que el breve texto reeditado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue originalmente comisionado a Reyes en 1944.

Tras la elaboración de la Cartilla Nacional de Alfabetización, de la que se imprimieron 10 millones de ejemplares con el objetivo de combatir el analfabetismo en el país, Jaime Torres Bodet y José Luis Martínez consideraron necesario que dicho documento fuera acompañado por principios morales por lo que encomendaron a Reyes que redactara dichas lecciones de forma breve y con frases muy simples.

La Cartilla moral de Alfonso Reyes resultó ser "un breve tratado sobre la moral humana como código del bien, que nos obliga a una serie de respetos concéntricos el respeto a nuestra persona, en cuerpo y alma; el respeto a la familia; el respeto a la sociedad humana en general, y a la sociedad particular en que nos toca vivir; el respeto a la patria, a la especie humana y a la naturaleza que nos rodea".

Tras distintas revisiones, se acordó que la Cartilla moral fuera publicada por separado y se amplió un poco más sin embargo, no se publicó en aquel entonces según se dice porque se consideró que era un texto conservador e incluso religioso que no iba en concordancia con la laicidad del Estado mexicano, aunque el Prefacio indica que "se ha usado el criterio más liberal, que a la vez es laico y respetuoso para las creencias".

Además, en el Prefacio con fecha de 1944 Reyes salta que dentro de la brevedad de las lecciones "se procuró, para el encanto visual y formal – parte de la educación, cierta simetría de proporciones. Las frases son sencillas; pero se procura que se relacionen ya unas con otras, para ir avezando al lector en el verdadero discurso y en el tejido de los conceptos".

No fue sino hasta 1952 que Reyes publicó por su cuenta la Cartilla Moral con un limitado tiraje. En 1959, a solicitud del periodista e historiador Gastón García Cantú, Reyes volvió a trabajar en el texto para una edición de amplio tiraje. En 1979, la Cartilla moral fue incluida en las Obras completas de Alfonso Reyes y después ha aparecido en otras ediciones, ya sea por su cuenta o en compilaciones.

En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador publicó una reedición de la Cartilla moral de Alfonso Reyes que fue una adaptación de José Luis Martínez, quien agregó títulos a las lecciones y evitó los temas polémicos del original.

Además, la nueva edición incluye una presentación de Andrés Manuel López Obrador en donde menciona que se trata de "un primer paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad".

¿Qué temas trata la Cartilla moral? De acuerdo con la adaptación de José Luis Martínez, la Cartilla Moral de Alfonso Reyes se divide en los siguientes 14 capítulos que desarrolla de manera breve:

1. 1. La moral y el bien

2. 2. Cuerpo y alma

3. 3. Civilización y cultura

4. 4. Los respetos morales

5. 5. Respeto a nuestra persona

6. 6. La familia

7. 7. La sociedad

8. 8. La ley y el derecho

9. 9. La patria

10. 10. La sociedad humana

11. 11. La naturaleza

12. 12. El valor moral

13. 13. Primer resumen

14. 14. Segundo resumen

El primer resumen establece que "El hombre es superior al animal porque tiene conciencia del bien. El bien no debe confundirse con nuestro gusto o nuestro provecho. Al bien debemos sacrificarlo todo".

Por su parte, el segundo resumen menciona que "La moral humana es el código del bien. La moral nos obliga a una serie de respeto. Estos respetos están unos contenidos dentro de otros. Van desde el más próximo hasta el más lejano".

¿Quién fue Alfonso Reyes? De acuerdo con la ELEM, Alfonso Reyes fue un destacado ensayista, narrador, poeta, dramaturgo, traductor y diplomático mexicano nacido en Monterrey, Nuevo León el 17 de mayo 1889.

Apasionado de las letras universales, Alfonso Reyes, apodado el "regiomontano universal", es una de las figuras más importantes del ámbito cultural mexicano. Algunas de sus preocupaciones estéticas incluyeron el mundo clásico, la literatura española del Siglo de Oro, la poesía simbolista francesa y la vida y obra de Goethe, al igual que la cultura de México.

Conocido por su prosa flexible, concisa y elegante, Reyes participó activamente en numerosas instituciones como la Casa de España, que daría origen a El Colegio de México, la Academia Mexicana de la Lengua y El Colegio Nacional.