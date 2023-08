A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al empresario Ricardo Salinas Pliego eliminar de sus redes sociales 70 publicaciones denunciadas ante posible violencia política de género contra la senadora Citlalli Hernández, el magnate rechazó "bajar" tuits en los que se refiere a morenista.

Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas se rehusó a hacer lo que el INE ordenó.

"A mi qué, ni soy servidor público ni estoy participando en ningún proceso electoral, por ejercer mi derecho de réplica" y agregó "o sea que los corruptos del @INEMexico (como les dice el Presidente) nos van a decir a los Mexicanos qué hacer en nuestras cuentas de redes sociales...", se lee en el tuit.

La secretaria general de Morena, Citalli Hernández, advirtió que se usó "un discurso de odio gordofóbico y misógino en su contra por el hecho de ser mujer y ostentar un cargo de elección popular".

El proyecto detalló que las publicaciones hechas de abril de 2021 a julio de 2023 advierten una sistematicidad y reiteración de conductas de una campaña que busca denigrar la imagen hacia la senadora.

La consejera Claudia Zavala dijo que estas violencias pueden ser perpetradas por un particular o un grupo de personas, no sólo en el ámbito público.

"Me parece que utilizar estas frases que tienen que ver con criticar la apariencia corporal se una persona sin su consentimiento debe ser parado y debemos de tener, toda la sociedad, cero tolerancia a esas expresiones", subrayó.

¿Qué es la violencia política de género?

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), la violencia política de género se identifica por la acción con la cual se altera el orden público recurriendo a la difamación, uso de expresiones que impliquen injurías o denigración hacia personas, instituciones, partidos políticos o sus candidatos.

El objetivo de este tipo de violencia es limitar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres y que estas se vean impedidas a desarrollar sus funciones públicas o la toma de decisiones.

La violencia política de género puede manifestarse de diversas formas, incluyendo:

- Violencia física, como golpes, empujones, patadas o arañazos.

- Violencia psicológica, como amenazas, intimidación, humillación o aislamiento.

- Violencia sexual, como violación, abuso sexual o acoso sexual.

- Violencia económica, como privación de recursos económicos o acceso a la educación o la salud.

- Violencia simbólica, como discriminación, estereotipos de género o violencia verbal.