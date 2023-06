Qué es sensación térmica y temperatura

A-AA+

Dicho de un modo muy simple, la temperatura es el grado de calor o de frío en la atmósfera (temperaturas del aire); mientras que la sensación térmica es el grado de calor o de frío que los cuerpos experimentarán en dicha atmósfera debido a factores meteorológicos determinados (viento, humedad). Esto es debido a que una humedad alta dificulta o incluso inhibe el proceso de transpiración corporal.

Un domo de calor puede tener serios impactos en las personas, porque el patrón de clima estancado que permite que exista generalmente, da como resultado vientos débiles y un aumento de la humedad.

Ambos factores hacen que el calor se sienta peor, y se vuelva más peligroso, porque el cuerpo humano no se enfría tanto con el sudor, comentó el especialista al emitir una serie de recomendaciones para prevenir y atender un golpe de calor.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

-Sigue las recomendaciones del médico

-No subestimes la gravedad, sobre todo si se trata de un niño, un anciano o una persona lesionada

-Evita suministrar medicamentos para la fiebre

-No suministres tabletas de sal

-Evita el alcohol o la cafeína

-Jamás frotes la piel con alcohol

-No permitas que quien sufre un golpe de calor, tome algún tipo de líquido y menos si vomita o está inconsciente

Evita daños por calor

-Evita exponerte al sol

-Permanece en la sombra

-No esperes tener sed para tomar líquidos

-Come alimentos bien cocidos

-Evita tomar alcohol y bebidas muy azucaradas

-Usa ropa ligera, holgada y de colores claros

-Evita el trabajo físico intenso y prolongado

-Evita el ejercicio durante las horas de más calor y en el exterior

-Usa sombrero o sombrilla

-Disminuye el uso de la estufa o del horno

-Báñate frecuentemente

-Evita dejar personas dentro del vehículo

-Evita automedicarte

¡Protégete de la radiación UV!

-Quédese en la sombra, especialmente durante las horas alrededor del mediodía. (11 y 14 horas)

-Vístase con ropa que le cubra los brazos y las piernas.

-Considere las opciones para proteger a sus hijos.

-Use un sombrero de ala ancha para cubrirse la cara, la cabeza, las orejas y el cuello.

-Use gafas de sol envolventes que bloqueen tanto los rayos UVA como los UVB.

-Use filtro solar con factor de protección solar (SPF) 15 o más alto que proteja tanto de los rayos UVA como de los UVB.

-Evite el bronceado en interiores. El bronceado en interiores es particularmente peligroso para los más jóvenes; las personas que comienzan a hacerlo durante la adolescencia o los primeros años de la adultez tienen mayor riesgo de presentar melanoma.