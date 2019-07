¿Qué es y de dónde viene el sargazo que invade el Caribe mexicano?

En las últimas semanas se ha hablado mucho del sargazo y su invasión en las playas de México, pero ¿qué es y por qué no debemos tomarlo con ligereza? Aquí te explicamos de qué trata y en qué playas se encuentra.

¿Qué es el sargazo y de dónde viene?

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señala que el sargazo es una macroalga marina parda, la cual se puede ver flotando en la superficie del océano para funcionar como hábitat y proporcionar alimento a varias especies marinas: peces, camarones, cangrejos y tortugas.

Cuando se encuentra en la playa, forma manchas marrones de hasta 150 metros lineales y desprende un olor a podrido.

Proviene de un nuevo "Mar de los Sargazos", formado frente a costas de Brasil.

¿Cuándo comenzó la ´invasión´?

Su presencia en costas mexicanas comenzó a ser más frecuente a partir del 2014, pero en este año, en los meses de marzo, abril, mayo y junio, ha llegado a grandes cantidades.

Se atribuye a distintos factores, entre ellos el calentamiento global, nutrientes que provienen de la Amazonia y a partículas que llegan desde las arenas del desierto del Sahara.

Se calcula que la temporada de sargazo concluirá en octubre.

¿Afecta a las personas?

En general, no hace daño a las personas. Sin embargo, a veces carga pequeños crustáceos capaces de picar o provocar sarpullido.

¿En que playas se encuentra?

Hasta el momento, en las playas mexicanas se ha tenido la presencia de sargazo de dos tipos: uno marrón que se encuentra en Yucatán y Quintana Roo, y uno de color verde, el cual tiene presencia en Veracruz, donde las autoridades municipales informaron que su llegada a las playas de Boca de Río no genera afectaciones a los bañistas y es retirada con mucha facilidad.

Señalaron que dicho sargazo sólo se ha retirado en la zona de playa Dorada así como en la playa Capitán, en el perímetro de El Morro.

En Yucatán, pese a que se ha registrado arribazón, autoridades de Protección Civil señalaron que es un fenómeno estacional y que las playas de mayor ocupación y demanda permanecen libres de la presencia de grandes manchas de sargazo.

En el caso de Quintana Roo, la Red de Monitoreo de Sargazo Cancún, en su informe más reciente, señaló que la Bahía Petempich, Puerto Morelos, Tulum, Punta Molas, las playas Morlas, Bonita, Mezcalitos, Chen Río, San Martín Bush y Celarain presentan un arribo excesivo del alga.

Soluciones

Se han implementado varias medidas para poder reducir parte del sargazo porque en exceso puede ocasionar problemas.

Especialistas coinciden en que pueden convertirse en parte de la economía regional, si las algas son utilizadas como materia prima en la industria cosmética, como generador de gas metano, carbón vegetal, energía eléctrica, fertilizante para plantas, plástico y hasta como alimento para animales.

¿Qué dicen las autoridades?

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el problema de sargazo en Quintana Roo que según autoridades locales ha provocado disminución del turismo y problemas de violencia. Dijo que su gobierno seguirá apoyando el combate a la macroalga que contamina las playas y mares de Quintana Roo.

"Vamos a apoyar el asunto del sargazo, no he hablado mucho de eso porque no considero que sea como algunos sostienen que sea gravísimo, no; ya le di instrucciones al secretario de la Marina y se van a construir embarcaciones especiales para recoger el sargazo y terminar con ese problema".

Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín González expresó que el principal reto en la entidad es el sargazo porque le quita la belleza a las playas, provoca pérdidas económicas, desempleo, falta de desarrollo y esto hace violencia.