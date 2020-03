Que expliquen relación del papel de baño y coronavirus, pide AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que las compras de pánico de cubrebocas y papel de baño es parte de un intento de manipulación a la sociedad, como el que, aseguró, ocurrió en 2006 cuando perdió la presidencia de la República.



"Ahora con lo del coronavirus, los cubrebocas, ya dijo el doctor y hay que hacerle caso, de que si uno no está enfermo no esté consumiendo eso porque se pueden utilizar y después se van a escasear -toco madera- se necesitan. Aprovechando, lo del papel sanitario, ¿cómo que se va a escasear el papel sanitario? ¿qué relación hay? O que nos expliquen. Es la manipulación".

"Yo me acuerdo que cuando nos robaron la presidencia del 2006 estaba la campaña la guerra sucia de que si ganábamos se iba a devaluar la moneda y se iba a quebrar el país".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional López Obrador recordó que muchos gente dijo que no votaría por él "porque se caería la Bolsa Mexicana de Valores, 'pero si tú no tienes inversiones ahí' (se le contestaba) y decían 'no, no'".

Indicó que hace 14 años la situación era distinta porque no había redes sociales, "por eso digo benditas redes sociales, no había posibilidad de responder y se aplicaba cabalmente la máxima de la propaganda de Hitler que ´una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad´ ahora no, ahora podemos replicar", agregó.