"Que guarden sus comentarios", dice Mier sobre opinión de EU al Plan

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pidió al gobierno de Estados Unidos "que se guarden sus comentarios", luego de que la embajada de ese país en México envió diversos reportes a la administración de Joe Biden, en los que advierte "potenciales amenazas a la democracia" con la aprobación del Plan B en materia electoral.

"Les pedimos respetuosamente que se guarden sus comentarios y respeten la soberanía de México y especialmente por lo que hace a sus organismos electorales y las leyes que emanan de este Poder", puntualizó.

En conferencia de prensa, el líder guinda señaló que "allá tienen mucho de qué preocuparse", toda vez que su sistema democrático es diferente al de México, y aunque los guindas no lo ven con buenos ojos, son respetuosos de sus métodos de elección.

"Allá no existe el voto directo y universal. Se privilegia a los estados más poderosos económicamente y, bueno, hay que ver nada más lo que ha sucedido en sus procesos electorales, donde el candidato que tuvo 3 millones de votos más no fue el Presidente de la República, y nosotros respetamos que así esté organizado el proceso electoral en Estados Unidos", concluyó.