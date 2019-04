¿Qué ha sido de los protagonistas de la huelga de 1999 en la UNAM?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vivió, hace 20 años, su huelga más larga y que a la fecha divide a la opinión pública.

El 20 de abril de 1999 estalló la huelga que duró 9 meses y se formó el Consejo General de Huelga (CGH), donde eran representadas 40 asambleas escolares y 120 delegados, 5 por cada escuela elegidos por las asambleas locales.

En ese momento, las exigencias de los jóvenes giraban en torno a cinco temas en su pliego petitorio:

1. Abrogación del Reglamento General de Pagos (RGP)

2. Derogación de los reglamentos de exámenes e inscripciones aprobados en 1997

3. Creación de un espacio resolutivo para discutir y acordar la reforma universitaria (Congreso)

4. Recuperación de los días perdidos por la huelga

5. Anulación de toda clase de sanciones

El movimiento inició cuando el rector, José Francisco Barnés de Castro, presentó las modificaciones al RGP. Dicho reglamento establecía 20 centavos por efecto de inscripción, mientras que el nuevo RGP modificaba el cobro de cuotas semestrales basadas en el salario mínimo vigente en el DF (equivalentes a un cobro anual de $1,360 para estudiantes de bachillerato, y $2,040 para estudiantes de licenciatura).

Según la investigadora Marcela Meneses en su tesis "Memorias de la Huelga Estudiantil en la UNAM 1999-2000", el nuevo RGP "establecía un cobro diferenciado que variaba de acuerdo con el nivel de estudios y la capacidad económica de los estudiantes y sus familias: quienes tuvieran más recursos pagarían más, quienes no tuvieran recursos pagarían menos o se les subsidiaría".

Luego de que el 15 de marzo de 1999, el Consejo Universitario aprobó el RGP que proponía Barnés, los estudiantes se organizaron en dos mega marchas en contra de los cambios y acusaron que el rector Barnés no escuchaba sus reclamos, por lo que el 20 de abril estalló la huelga.

La huelga se enmarcó durante la presidencia de Ernesto Zedillo y las visitas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a la UNAM y a la Ciudad de México, que en ese entonces era aún el Distrito Federal y estaba gobernada por Cuauhtémoc Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La huelga terminó el 6 de febrero del 2000, cuando la Policía Federal Preventiva (PFP) entró a Ciudad Universitaria y apresó a 700 jóvenes.

Ahora, ¿en dónde se encuentran los protagonistas de la huelga de 1999-2000 de la UNAM?

José Francisco Barnés de Castro. Barnés de Castro era el rector de la máxima casa de estudios cuando la huelga estalló. Entre los principales reclamos se encontraba la salida de Barnés, quien finalmente renunció el 13 de noviembre de 1999.

Nació en la Ciudad de México el 11 de septiembre de 1946, estudió Ingeniería Química en la Facultad de Química, de la cual fue director en 1986. En 1997 llegó a la rectoría de la UNAM y dio nombre a la "ley Barnés", como la llamaban los estudiantes, en la que se proponían cambios al Reglamento General de Pagos (RGP) de 1966.

Tras su renuncia como rector de la UNAM, Barnés fue funcionario en la Secretaría de Energía donde ocupó los cargos de Subsecretario de Hidrocarburos y de Subsecretario de Política Energética y Desarrollo Tecnológico. Fue comisionado en la Comisión Reguladora de Energía, Vicepresidente para América del Norte del Consejo Mundial de Energía y Presidente de la Asociación Mexicana para la Economía Energética.

A finales de 2018 Barnés de Castro sufrió un accidente automovilístico en Portugal, en el cual falleció su esposa.

Juan Ramón de La Fuente. El 17 de noviembre de 1999, sólo unos días después de la renuncia de Barnés, De la Fuente se convirtió en rector de la máxima casa de estudios, cargo en el que estuvo hasta el 2007.

Previo a ser rector de la UNAM, De la Fuente era secretario de Salud, uno de los tres miembros del gabinete que no eran del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante el periodo en el que estuvo al frente de la UNAM, De La Fuente logró que la máxima casa de estudios repuntara en los índices de calidad académica, así como la normalización de las clases en todos los planteles.

Actualmente es el representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). José Narro Robles lo sucedió como rector de la UNAM.

Alejandro Echavarría, "El Mosh". Alejandro Echavarría Zarco, conocido como "El Mosh", originario del Estado de México y ex integrante del Consejo General de Huelga de la UNAM, fue la cara más visible del movimiento de 1999-2000. Tras la entrada de la PFP, "El Mosh" fue encarcelado de febrero a junio de ese mismo año como consecuencia de los hechos.

Pero a pesar de lo que se conoce de "El Mosh", Echavarría obtuvo la medalla Gabino Barreda que la UNAM da por la excelencia académica. Sin embargo, él la rechazó por "venir de las manos de quienes reprimieron al movimiento estudiantil de 1999", según le contó a EL UNIVERSAL en 2008, poco antes de que se cumplieran 10 años de la huelga.

El exestudiante de sociología ha acusado una estigmatización desde sus épocas en el movimiento estudiantil, pues aseguró que le impidieron titularse y que cortaron su vida académica, lo cual le generó consecuencias en lo laboral y personal, pues nadie quería contratarlo, 10 años después del movimiento, Alejandro reveló que vivía en Michoacán y que aún lo perseguía el estigma de haber formado parte del CGH.

En 2018, autoridades estatales indicaron que "El Mosh", con ayuda de la CNTE, obtuvo una plaza de maestro en la Secretaría de Educación (SEE) de Michoacán, en donde fue detenido, a pesar de que su esposa aseguró que no se encontraba en el lugar.

"El Gato", "El Diablo" y "La Pita". El año pasado, en medio de las protestas estudiantiles por contra los grupos de porros que golpearon a jóvenes en Ciudad Universitaria en septiembre de 2018, dos exmiembros del CGH se presentaron en las asambleas interuniversitarias.

Acusado de despojo en el 2000, Mario Benítez "El Gato" pasó unos meses en prisión junto a "El Mosh", Alberto Pacheco "El Diablo" y Guadalupe Carrasco, sus compañeros en la huelga.

En 1999, "El Gato" era estudiante de Economía y hoy en día es profesor de esa facultad. El año pasado fue expulsado del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de acuerdo con fuentes de esa organización.

En las mismas asambleas de 2018 se vio a Alberto Pacheco "El Diablo", en esos años era estudiante de Economía y dirigente de la Juventud Comunista del Partido Comunista de México. "El Diablo" ha apoyado a otros movimientos estudiantiles, como el que se formó en el 2011 en Chile y estuvo encabezado por Camila Vallejo.

Por su parte, Guadalupe Carrasco, conocida como "La Pita", fue profesora durante el paro y hasta 2016 en la Facultad de Ciencias, aunque también fue encarcelada en el 2000.