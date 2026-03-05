¿Qué hacer si no puedo salir a marchar este 8M?

Jueves, 5 de marzo de 2026 19:39 | Información General | MUJERES-8M

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- A pocos días de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, las convocatorias de las distintas marchas que habrá en el territorio mexicano ya se encuentran en auge para que miles de mujeres se unan en una misma voz en contra de la violencia que le arrebata la vida a 11 mujeres al día.

México: recomendaciones para apoyar la marcha 8M

Ante la violencia estructural que se ha perpetrado históricamente en contra de las mujeres, el 8M se vuelve un importante llamado a las autoridades como una denuncia urgente ante de los miles de casos de feminicidio sin resolver que hay en el país.

Movilizaciones como la del próximo 8 de marzo, se realizan con propósito de generar un cambio dentro de la sociedad que violenta a las mujeres diariamente en distintos ámbitos. Sin embargo, asistir requiere un esfuerzo físico y mental al que muchas por distintos motivos aún no se encuentran preparadas a enfrentar.

Estrategias para apoyar la marcha 8M sin asistir presencialmente

Una buena estrategia para ayudar a distintos colectivos y otras asociaciones o, incluso a tus amigas que sí asistirán a la marcha, es seguir la movilización en tiempo real por redes sociales y difundir cualquier circunstancia que se presente para dar visibilidad.

De igual forma, compartir imágenes y videos referentes a este día con temas de interés es una forma de apoyar a través del hashtag Día de la Mujer, feminismo, 8M, marcha 8M. Esto es importante para que no pase desapercibido el tema en la red.

La reflexión es una parte importante de la esencia del 8M, así que hablar, recomendar lecturas, películas o documentales sobre las vivencias de otras mujeres a lo largo de la historia con amigos o familiares referente a esta fecha, puede lograr ampliar la perspectiva de las personas con las que convives.

Apoyar a las mujeres de tu círculo cercano es una buena forma de iniciar el cambio al estar presente para ellas en una fecha difícil para aquellas que hayan sido víctimas de violencia o discriminación: Escucha sin juzgar, apoya y conviértete en un espacio seguro para expresarse.

Si conoces a alguien que no pueda participar, incluirla en actividades como hacer su propio cartel para expresar con creatividad lo que sienten referente a esta fecha, es una buena opción para conmemorar el Día de la Mujer.