¿Qué hacer si suben tus "nudes" a Internet?

Muchos son los que han pasado por el momento de navegar por Internet y encontrarse con que alguna de sus "nudes" está publicada en alguna red social o sitio, por lo que hay que saber qué hacer en esos casos.

Las "nudes" son aquellas fotos que muestran alguna parte o un desnudo total de tu cuerpo, en muchas ocasiones son utilizadas para ligar, o enviárselas a alguna pareja a manera de coqueteo, pero, ¿qué pasa cuando estas fotos fueron divulgadas sin tu consentimiento?

Lo primero que se recomienda hacer es guardar la calma, suena complicado pues es una situación muy incómoda, pero es necesario mantener la cabeza fría para actuar de la mejor manera.

De acuerdo con la organización "Without my consent", antes de eliminar algo de la red se debe preservar la evidencia, puedes hacer capturas de pantalla de los sitios o guardar las páginas como archivos PDF, comentan, esto con la finalidad de tener evidencia en caso de que se tengan que presentar pruebas por una cuestión legal.

El siguiente paso será contactar a las autoridades, especialmente si eres menor de edad, ya que en la actualidad la publicación de información íntima sin consentimiento, como fotos, videos o capturas de chats podría ser un delito, dependiendo el lugar en el que te encuentres.

La Policía de Ciberdelincuencia Preventiva en la Ciudad de México o las unidades de investigación de delitos de cada estado podrían ayudarte para realizar una denuncia.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México, es importante anotar los links de todas las páginas en donde se encuentren este tipo de publicaciones, agregan que en los casos que la o el afectado sea menor de edad, este tipo de publicaciones se consideran pornografía, por lo que corresponde a un delito.

Otra de las recomendaciones es asesorarse de un abogado, para saber si se puede iniciar un proceso legal.

El Consejo Ciudadano hizo una alianza con Facebook, y diseñaron un programa para combatir la extorsión, por lo que si alguien te amenaza con compartir una de tus "nudes", y te exige dinero o algo a cambio para no hacerlo lo puedes denunciar, explican.

Por lo anterior, puso a disposición una línea de atención en la que ofrecen apoyo legal y psicológico de forma gratuita, en dicha línea se puede realizar una denuncia que podría llegar al bloqueo de las cuentas implicadas en la extorsión.

Las "nudes" pueden ser divulgadas como una manera de venganza por parte de quien las recibió o simplemente un error al subirlas a la nube, lo importante es saber que es una situación por la que cualquiera puede pasar, así que no tengas miedo ni vergüenza y lo mejor es actuar.