Qué hacer y qué no ante el coronavirus

Ante la confirmación de un caso de coronavirus y la sospecha de otro, te informamos lo que debes y no debes hacer

Luego de confirmarse que existe un caso de coronavirus en México, autoridades de salud encabezadas por el subsecretario Hugo López Gatell han dado a conocer algunas medidas sobre lo que se debe y no se debe hacer ante los hechos más recientes.

La población en general, debe:

Lavarse las manos con frecuencia

Evitar saludos de mano y beso.

Cuidar higiene personal y de alimentos.

Estornudar en un pañuelo o en el antebrazo.

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc.

Ventilar y permitir la entrada de luz solar.

Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias.

Acudir al médico si se presentan algunos síntomas como: fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, dolor de gargante y escurrimiento nasal.

Evitar en lo posible el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias.

Suprimir el "saludo de la paz" en misas

"No es una enfermedad grave, en su mayoría estamos hablando de más del 90 por ciento, son casos leves, leves quiere decir los síntomas de un catarro, son indistinguibles de un catarro. En personas que no tengan edad avanzada o enfermedades crónicas el riesgo es muy bajo de complicarse, pero todas y todos tenemos que actuar", señaló López Gatell durante conferencia.

Que no hacer ante el coronavirus en México

Ante la presencia de los primeros casos de Covid 19, autoridades solicitaron:

No automedicarse

No crear ni difundir rumores

No politizar la situación

No difundir fakenews

No generar psicosis ante la propagación del coronavirus

No distorsionar información

No realizar compras de pánico de geles antibacteriales y cubrebocas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el viernes que aumentó a "muy elevada" la amenaza del nuevo coronavirus, que ha contaminado a unas 79 mil personas en China y a más de 5 mil en el resto del mundo.

"Aumenta el número de casos, y el número de países afectados estos últimos días son claramente preocupantes", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.