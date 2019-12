¿Qué hizo Lilly Téllez para que la saquen de Morena?

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) de Morena ordenó al coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, a separar en un plazo de tres días hábiles a la senadora Lilly Téllez del grupo parlamentario en esa Cámara.

En oficio de requerimiento firmado ayer, los integrantes esta comisión aseguraron que la legisladora, "no comparte, respeta, ni representa lo establecido en los documentos básicos" del partido, razones por las que "no puede, ni debe pertenecer a la bancada".

Entre los argumentos se expone que Morena respeta las libertades, la igualdad en la diversidad, los derechos de las mujeres y busca la eliminación de toda forma de discriminación y violencia homofóbica, y se considera que Lilly Téllez no defiende ni comparte esos valores.

Sin embargo, hubo dos cuestiones a lo largo de la legislatura en los que la exconductora de TVAzteca disintió de su bancada, de la cual no es militante.

---Lilly Téllez vs el aborto

En marzo pasado, la senadora de Morena, Lilly Téllez, afirmó que presentaría una iniciativa de reforma constitucional para que el Estado mexicano proteja a todo individuo desde la concepción.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la legisladora reiteró su postura contra el aborto, luego de que ayer tuvo un desencuentro con senadores de Movimiento Ciudadano que están a favor del tema.

Al respecto, mencionó que la Ciudad de México se vería influenciada por la posición de 21 estados de la República Mexicana que protegen el derecho a la vida.

"Voy a presentar una iniciativa de reforma constitucional, y la CDMX tendría que modificar su Constitución", dijo.

La legisladora comentó que no habla de criminalizar con cárcel a las mujeres que se practican un aborto, sino de aplicar otro tipo de castigo.

"Una mujer que asesina a un bebé es una criminal", aseguró.

La senadora de Morena agregó que el programa de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México ha matado a cerca de 200 mil personas.

---Lilly Téllez critica a Evo Morales

Otro de los casos en los que la senadora por Morena, Lilly Téllez, fue en contra de su bancada ocurrió cuando criticó al expresidente de Bolivia, Evo Morales.

La postura de la senadora empezó en respuesta a un tuit de la escritora Elena Poniatowska, quien cuestionó "¿por qué los presidentes de la república quieren eternizarse en el poder? ¿Por qué insiste Evo Morales en creer que no hay nadie más que él?", a lo que Téllez respondió: "Porque el poder los enloquece. Son traidores de la democracia; su prioridad es conservar los privilegios del cargo".

En seguida, le llegaron múltiples comentarios en los que le exigían a Morena que corra a Lilly Téllez de su bancada, por no ser de izquierda. "No estoy en el partido, fui candidata externa. Lo que a usted le debería avergonzar es el fraude electoral que encabezó Evo Morales para satisfacer su ambición de poder", dijo la exconductora de TvAzteca.