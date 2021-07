¿Qué implica regresar a semáforo epidemiológico naranja en CDMX?

En la conferencia de este viernes para informar del cambio de color en el semáforo epidemiológico, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, descartó ajustes a las actividades económicas.

"No hay ajustes. En la última semana se estabilizó la positividad, eso habla, desde nuestra perspectiva, del impacto de la vacuna y como ocurre en todos los lugares del mundo, lo mejor es seguir vacunando, vacunando, vacunando, vacunando", dijo.

"Aun con la situación de la pandemia en la Ciudad, nuestro objetivo es vacunar, vacunar, vacunar, vacunar, vacunar, y pedirle a toda la ciudadanía, en particular a los jóvenes, que nos cuidemos, que evitemos contagiar a los demás", agregó.

En días pasados, la jefa de Gobierno expresó que ante el repunte de casos, no se tenía contemplado parar actividades porque lo importante es la reactivación económica.