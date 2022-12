Qué implica ser declarado persona non grata, como le pasó a Manu Chao

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- Manu Chao, cantautor franco-español, fue declarado persona "non grata" para México en el sexenio de Felipe Calderón por criticar los hechos políticos ocurridos en Atenco, hecho que fue recordado por el secretario de Gobernación actual, Adán Augusto López.

Ello, debido a que la Segob alista una opinión jurídica para reglamentar el artículo 33 de la Constitución Política Mexicana y así evitar que el Instituto Nacional de Migración (INM) lo utilice para expulsar a extranjeros que emitan opiniones políticas o sociales.

¿Qué dice el artículo 33 de la Constitución Política Mexicana?

El artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "son personas extranjeras las que no poseen las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce la constitución".

Además indica que el "Ejecutivo de la unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.

"Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país", enfatiza.

¿Qué significa ser declarado "persona no grata"?

De acuerdo con el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española (RAE), la persona non grata es alguien considerado indeseable por un Gobierno o Institución.

Además, el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas indica que "El Estado receptor podrá, en cualquier momento, y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable.

"El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda".

Además se destaca que cualquier persona puede ser declarada "non grata" o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado Receptor.