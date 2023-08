Que la gente decida si quieren o no los nuevos libros de textos: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que pedirá a los gobernadores que se oponen a la entrega de los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a que consultan a la gente y que sean estos quienes decidían si los quieren o no.

El Mandatario federal recordó en Palacio Nacional que, con base a la Constitución, corresponde al Ejecutivo federal la facultad de la elaboración, distribución y entrega de los libros de textos para los alumnos y maestros.

"Si van a oponerse nosotros lo que vamos a hacer, ya lo dije y lo voy a ir a plantear a los estados que la gente decida porque cómo van a ir a tomar esa decisión sin consultar la pueblo.

"Que en Chihuahua se le pregunte a la gente si no quieren los libros, que se haga lo mismo en Guanajuato, en Coahuila, donde los gobernadores están diciendo que no quieren los libros", dijo.