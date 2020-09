"¡Qué la Santa Muerte te lo multiplique!", grita pasajera tras robo

"¡Que la Santa Muerte te lo multiplique güey!", le gritó una usuaria a un ladrón que en complicidad con otro hombre despojó de sus pertenecías a varios pasajeros que viajaban a bordo de una unidad de transporte público la mañana de este miércoles.

Según un video difundido en las redes sociales, los hechos ocurrieron a las 6:23 horas del miércoles en un vagoneta en el que iban más de 15 personas, cuando la Secretaría de Movilidad mexiquense determinó que para evitar contagios de Covid-19 las unidades concesionadas deberán ofrecer el servicio al 50% de su capacidad.

Uno de los asaltantes, quien porta una gorra azul y va sentado atrás del operador, finge hablar por teléfono, mientras varios de los usuarios duermen durante el trayecto. Instantes después guarda su dispositivo móvil en una de las bolsas del pantalón, voltea a su izquierda, se pone la capucha de su sudadera, introduce la mano derecha al bolsillo y saca una pistola. Se levanta y apunta con el arma a los usuarios, a los que con groserías les advierte que no opongan resistencia.

En los asientos de atrás se levanta su cómplice, quien también exige dinero y teléfonos celulares a los usuarios que están cerca de él. "¡No traigo nada, no traigo nada, me acaban de asaltar el martes!", le dice una de las pasajeras a la que el ladrón le pidió su teléfono móvil.

"¡Vamos a revisar a uno por uno, presta el dinero güey!", le exige el delincuente que iba sentado atrás a uno de los usuarios. Luego de que les quitaron los objetos de valor a los pasajeros, el asaltante que porta la pistola les advierte que si alguien los quiere denunciar los esperará abajo. – "¡Que la Santa Muerte te lo multiplique güey!", le dice una de las víctimas al hombre que los amagó con el arma cuando se bajó de la unidad.

- "¡Gracias por la jefa!", contestó el asaltante.

- "¡Sí pendejo!", le gritó la usuaria cuando cerró la puerta el ladrón. La unidad de transporte circulaba sobre la carretera México-Texcoco, en el tramo del municipio de Los Reyes La Paz, donde se han cometido innumerables atracos a pasajeros recientemente.

