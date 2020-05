Que los de grandes fortunas paguen más impuestos: Ramírez Cuellar

Luego de la polémica generada por la propuesta de plan de bienestar y lucha contra la desigualdad, el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que él está proponiendo que los que tienen grandes fortunas deben de pagar más impuestos, pues los que más tienen "deben de ser más solidarios" y no todo debe de descansar en la clase media y la gente pobre.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, señaló que las personas con grandes fortunas no pueden pagar las mismas tasas de intereses que las clases medias.

"Los países están estableciendo diagnósticos y accesos a fuentes de datos para ver cómo se tasan las grandes fortunas; esto es un gran avance y esto nos ayudará a decir cuáles son los umbrales y las grandes fortunas empezarían a pagar una tasa distinta a la que nosotros pagamos", dijo.

Agregó que él está sugiriendo que el Inegi mida las grandes fortunas y la concentración del ingreso.

"Yo creo que no estamos frente a una policía que está investigando o va estar diciendo el patrimonio de las personas, simple y sencillamente es un diagnóstico de un fenómeno muy lacerante que es la concentración de la riqueza o de las grandes fortunas para que de ahí se deriven políticas públicas que permitan reducir esta gran brecha de la desigualdad", comentó.

Agregó que si no hay progresividad fiscal, no hay posibilidad de elevar la prosperidad y darle movilidad social a los mexicanos; añadió que si no hay un Estado con una recaudación y fortaleza fiscal y financiera fuerte, nunca se va a sacar adelante el estado de bienestar que siempre se ha anhelado.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificara la propuesta de Morena de que el Inegi revise el patrimonio de la población, Ramírez Cuellar señaló que nadie está proponiendo que se dé a conocer el patrimonio de las personas.

Señaló que está de acuerdo con el presidente y que no toma la aclaración que hizo como una descalificación en su contra.

"Si hay una persona defensora del patrimonio de la privacidad de las persona, yo me visto como esa persona... El presidente tiene razón de que no es corrector andar dando a conocer el patrimonio de las personas", comentó.

Durante la conferencia matutina, el presidente descalificó la propuesta de Morena de dar mayores facultades al Inegi con el objeto de revisar el patrimonio de las personas y con ello la progresividad fiscal para que "pague más el que más tiene".

"No creo que sea correcto se tiene que mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos, nosotros sí estamos obligados, no considero conveniente esa propuesta", comentó.