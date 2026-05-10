"Que madres rarámuris trabajen por sus sueños"

Ciudad Juárez, Chih.- El llegar a esta ciudad para buscar una mejor vida, no solo ha representado para decenas de madres rarámuris el dejar su lugar de origen y familia en la sierra de Chihuahua, sino también una lucha contra la discriminación y continuidad de su cultura, pero ahora junto a sus hijos.

Verónica Palma Cruz, es una mujer, madre y corredora rarámuri de 37 años de edad. Ella llegó de su natal Papajichi en el municipio de Guachochi, Chihuahua, a los 14 años. Tiene dos hijos a quienes a diario les inculca parte de su cultura, sobre todo la lengua materna.

Además de ser madre y luchar contra la discriminación, Verónica ha buscado su superación personal, ya que también es corredora rarámuri, una actividad que comenzó en esta frontera para mejorar la calidad de vida de su hijo que sufría de asma.

En entrevista relata que se enteró de una carrera en el parque de El Chamizal, por lo cual acudió con su bebé para que esté pudiera respirar aire fresco como se lo había recomendado un médico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En una ocasión corrió tres kilómetros, después participó en otra de 10 en donde ganó los primeros lugares y así fue como continuó, hasta acudir a competencias en diversos estados y países como Canadá y Francia.

Al festejarse hoy el Día de las Madres, Verónica les dice a las madres rarámuris y de otras etnias indígenas, que luchen porque no se pierdan sus costumbres y que también trabajen por sus sueños y sus derechos.

"Que no se pierda la lengua materna, que hablen con sus hijos, es importante nuestra vestimenta, nuestra lengua. Que siempre luchen contra la discriminación y que no tengan miedo de hablar".