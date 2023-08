“Que me demande”, dice Gálvez a LO

Ciudad de México.- La senadora Xóchitl Gálvez retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que la denuncie penalmente si tiene pruebas de que ha cometido algún delito y no ande de “perdona vidas”.

En conferencia durante su visita a Nuevo León, la aspirante presidencial de la oposición afirmó que el Mandatario federal “está enloquecido” y se ha vuelto autoritario, por lo que le recomendó que se comporte como Presidente de todos los mexicanos y deje de revelar datos fiscales de sus adversarios, pues son confidenciales.

En este sentido, señaló que el Tribunal Electoral no lo ha limitado en su libertad de expresión, sólo le exige que respete la ley.

“El Presidente no puede hacer uso de la información a la cual tiene acceso como Mandatario federal. Él confesó públicamente que alguien le envió esa información, por eso también el amparo obliga al SAT, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Hacienda a no difundir esos datos.

“Esa información se entrega cuando un juez la requiere, cuando el SAT te audita, pero él no puede andar diciendo: ‘Este ciudadano me cae mal. Díganme a qué se dedica porque lo voy a exhibir’.

“Yo le digo desde aquí que no ande de ‘perdona vidas’, que si hay elementos que la autoridad actúe y lo haga apegado a la ley. Verá que no hay nada, sólo su miedo porque ya vio que la esperanza no le pertenece. La esperanza cambió de manos y ahora nos pertenece a nosotros!, resaltó.