"Que me entreguen a mi esposa y a mis dos hijos, ya es lo único que pido", dice afectado en el Chiquihuite

TLALNEPANTLA.- "Me siento fatal, devastado. Lo único que quiero es que me los entreguen, a mi esposa y a mis dos hijos, ya es lo único que pido, no pido más", afirmó con tristeza Jorge Armando Mendoza López el joven, cuya familia quedó atrapada en el derrumbe de rocas del Cerro del Chiquihuite, en la colonia Lázaro Cárdenas segunda sección.

Jorge hoy cumple 24 años de edad en un día en que no hay celebraciones, "lo único que pido es que me los entreguen", reiteró en entrevista con EL UNIVERSAL, "ya llevamos aquí desde el viernes 10 de septiembre, hoy ya son tres días y no se sabe nada, aunque sé que sólo queda esperar y tener paciencia", indicó casi con la voz apagada.

Jorge se encontraba trabajando cuando se registró el derrumbe que sepultó su vivienda en la que está "mi esposa Paola Daniela Campos, mi hijo de 5 años Jorge Dilan Mendoza Campos y mi niña Mayrin de tres años".

Él y su madre han permanecido en las inmediaciones de la llamada zona cero, donde se desgajó un talud de rocas y tierra del Cerro del Chiquihuite, donde cientos de rescatistas de la Guardia Nacional, Sedena, Marina y Protección Civil, trabajan en células apoyados por perros para buscar a la familia Mendoza Campos.

"Paola es una muchacha, morenita, flaquita, bajita y sus dos pequeños. Ella es muy tranquila, nada conflictiva, amorosa con sus niños, trabajadora, muy buena niña, porque para mi era una niña", afirmó Maura Capistran, quien tenía una tienda en la zona de derrumbe y conoce a la familia afectada, quien junto con sus vecinos se mantienen atentos al rescate de Paola y de sus dos hijos.

Emiten fichas de búsqueda para Paola, Mia y Jorge

Autoridades de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, emitieron tres fichas "¡Hasta Encontrarles! para localizar a los niños de 3 y 5 años de edad y a su madre una joven de 22 años de edad, informó el presidente municipal Raciel Pérez Cruz.

Ellos estarían bajo enormes piedras, la más grande de unas 200 toneladas, que tiene el tamaño de una casa de dos pisos y cuya búsqueda no se ha suspendido.

Rescatar a personas y apuntalar rocas, la prioridad

La prioridad de los tres niveles de gobierno en la zona del Cerro del Chiquihuite es rescatar a personas con vida y apuntalar las piedras que no están seguras para evitar que dañen más casas, dijo el secretario de Gobierno del Estado de México, Ernesto Némer Álvarez.

"Lo más importante ahorita como lo ha señalado el gobernador Del Mazo es que la coordinación entre los tres niveles de gobierno siga siendo eficaz para primero rescatar a gente con vida, ojalá existiera esa posibilidad, segundo apuntar muy bien todas las piedras, todos los desgajes que ha habido para evitar que sigan dañándose más casas", explicó.

El funcionario mexiquense comentó que se ha hecho un censo en coordinación con notarios de la entidad y hoy más de 125 familias han sido desalojadas de sus casas, por lo que han acudido a albergues que dispuso el gobierno municipal de Tlalnepantla.

"El gobierno del Estado de México a través del censo está obviamente atento para poder coordinar con el gobierno federal las ayudas que se requieran como son la alimentación, como son las cobijas, como son cualquier otro tipo de apoyo para que permitan aliviar este dolor a las familias", expresó.

Después de acudir a la Ceremonia Conmemorativa por el 174 Aniversario del Sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec, efectuado en Toluca, Némer Álvarez afirmó que los trabajos en la zona del Cerro del Chiquihuite no se interrumpirán y continuarán por el tiempo que sea necesario.

"Todo el tiempo que sea necesario (continuará la búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas) a efecto de que se les dé primero seguridad a las familias, que se protejan sus bienes, de que se pueda apuntalar bien mecánicamente el cerro para evitar mayores deslaves que con estas lluvias todavía existen riesgos importantes", dio a conocer.

El secretario de Gobierno señaló que la actual administración estatal no tiene algún reporte de que en la zona donde se presentó el deslave el viernes pasado que provocó la muerte de una persona, lesiones a otra más y tres se encuentren como desaparecidas, existiera riesgo de que se registrara un accidente como el ocurrió, tal como lo denunciaron residentes de esas comunidades hace seis años.

Después de la visita que hizo el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, la tarde del viernes se instaló un cuarto de operación en el que intervienen los tres niveles de gobierno para llevar a cabo las acciones que permitan garantizar la seguridad a las familias que se asentaron en esa área de Tlalnepantla, expuso Ernesto Némer.