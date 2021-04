¿Qué necesito para registrarme para la vacuna 50 a 59 años?

Ahora que los adultos mayores ya han sido inmunizados, la vacunación contra el Covid-19 en México avanzará a otra franja de la población, la de 50 a 59 años.

En la primera semana de mayo, los mexicanos que tengan entre 50 a 59 años serán vacunados con los biológicos de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V y CanSino.

En este sector de la población se pretende vacunar a 9 millones 128 mil 769 personas. En esta nueva etapa se seguirá empleando la estrategia de las Brigadas Correcaminos que se usó en adultos mayores.

Sitio para registrarse para la vacuna Covid de 50 a 59 años

El sitio para que la población de 50 a 59 años haga el registro para la vacuna contra el Covid-19 es el mismo en el que se hizo el de los adultos mayores, que es el de mivacuna

¿Qué necesito para el registro para la vacuna Covid-19 de 50 a 59 años?

1. Tener de 50 a 59 años cumplidos.

2. CURP.

3. Un número telefónico

4. Correo electrónico de contacto

Las autoridades señalaron que el registro no tiene relación alguna con el orden de aplicación de la vacuna contra el coronavirus, sino que su objetivo es el de auxiliar en la planeación de la logística y la programación, es decir que no serán vacunados primero los que se registren inmediatamente.

¿Cuándo me tocará la vacuna contra el Covid-19 si tengo de 50 a 59 años?

Si bien el registro inicia mañana, la vacunación está planeada para iniciar en mayo, pero seguirá hasta junio.